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Угорщина погрожує не допустити Болгарію до Шенгенської зони — причини

17 грудня 2023 12:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Угорщина погрожує не допустити Болгарію до Шенгенської зони — причини
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Фото: Facebook / Szijjártó Péter
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Угорщина накладе вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони Європи. Це станеться, якщо Болгарія не скасує акцизний податок на транзит російського газу. 

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на МЗС Угорщини.

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Угорщина накладе вето

В Міністерстві повідомили, що Угорщина чітко дала зрозуміти Болгарії, що накладе вето на її вступ до Шенгену, якщо акциз на основний маршрут імпорту газу в Угорщину залишиться в силі.

"Ми чітко дали зрозуміти болгарам, що якщо вони довго бездіятимуть, якщо вони і далі загрожуватимуть безпеці енергопостачання Угорщини, то ми накладемо вето на їх вступ до Шенгенської зони", — сказав глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Він сказав, що Угорщина зніме своє вето, щойно податок на транзит буде скасовано.

Угорщина не відмовилася від російського газу

У той час як країни Західної Європи доклали великих зусиль, щоб відмовитися від російського газу, Угорщина щороку отримує 4,5 мільярда кубометрів газу з Росії за угодою, підписаною в 2021 році, переважно через Болгарію та Сербію.

Петер Сіярто зазначив, що дії Болгарії, які, на його думку, суперечать європейським нормам, загрожує безпеці поставок не лише в Угорщині, а й у Сербії та Північній Македонії.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ще встигне заблокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це погане рішення.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення бюджетного рішення ЄС. Воно включало фінансування підтримки України на 50 млрд євро.

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