Венгрия угрожает не допустить Болгарию в Шенгенскую зону — причины
Венгрия наложит вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону Европы. Это произойдет, если Болгария не упразднит акцизный налог на транзит российского газа.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Венгрии.
Венгрия наложит вето
В Министерстве сообщили, что Венгрия четко дала понять Болгарии, что наложит вето на ее вступление в Шенген, если акциз на основной маршрут импорта газа в Венгрию останется в силе.
"Мы четко дали понять болгарам, что если они будут долго бездействовать, если они и дальше будут угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии, то мы наложим вето на их вступление в Шенгенскую зону", — сказал глава МИД Венгрии Петер Сиярто.
Он сказал, что Венгрия снимет свое вето, как только налог на транзит будет отменен.
Венгрия не отказалась от российского газа
В то время как страны Западной Европы приложили большие усилия, чтобы отказаться от российского газа, Венгрия ежегодно получает 4,5 миллиарда кубометров газа из России по соглашению, подписанному в 2021 году, преимущественно через Болгарию и Сербию.
Петер Сиярто отметил, что действия Болгарии, которые, по его мнению, противоречат европейским нормам, угрожают безопасности поставок не только в Венгрии, но и в Сербии и Северной Македонии.
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