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Венгрия угрожает не допустить Болгарию в Шенгенскую зону — причины

17 декабря 2023 12:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Венгрия угрожает не допустить Болгарию в Шенгенскую зону — причины
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото: Facebook / Szijjártó Péter
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Венгрия наложит вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону Европы. Это произойдет, если Болгария не упразднит акцизный налог на транзит российского газа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Венгрии.

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Венгрия наложит вето

В Министерстве сообщили, что Венгрия четко дала понять Болгарии, что наложит вето на ее вступление в Шенген, если акциз на основной маршрут импорта газа в Венгрию останется в силе.

"Мы четко дали понять болгарам, что если они будут долго бездействовать, если они и дальше будут угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии, то мы наложим вето на их вступление в Шенгенскую зону", — сказал глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

Он сказал, что Венгрия снимет свое вето, как только налог на транзит будет отменен.

Венгрия не отказалась от российского газа

В то время как страны Западной Европы приложили большие усилия, чтобы отказаться от российского газа, Венгрия ежегодно получает 4,5 миллиарда кубометров газа из России по соглашению, подписанному в 2021 году, преимущественно через Болгарию и Сербию.

Петер Сиярто отметил, что действия Болгарии, которые, по его мнению, противоречат европейским нормам, угрожают безопасности поставок не только в Венгрии, но и в Сербии и Северной Македонии.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что еще успеет заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, это плохое решение.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на принятие бюджетного решения ЕС. Оно включало финансирование поддержки Украины в 50 млрд евро.

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