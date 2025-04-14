Угорщина проти військових місій в Україні - Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: Reuters

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав низку ініціатива щодо України, які Будапешт має намір блокувати. Серед них — військова місія ЄС в Україні.

Про це Сіярто сказав за підсумками зустрічі дипломатів ЄС у Люксембурзі.

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Міністр закордонних справ Угорщини за підсумками зустрічі дипломатів ЄС у Люксембурзі розповів про низку ініціатив щодо України, які Будапешт має намір блокувати. Відтак, за його словами, Угорщина проти розміщення військових інструкторів та радників ЄС на території України, навіть з метою навчальної місії

Сіярто зауважив, що лідери країн ЄС хочуть відправити військових радників в Україну для навчання воїнів ЗСУ. Він сказав, що Будапешт проти того, щоб подібні місії проводилися на території України.

"Угорщина дистанціювалася від цієї місії, але це було фундаментальною умовою, що така місія, яка діє винятково за межами України, не повинна здійснюватися на території України військовими інструкторами ЄС", — сказав угорський міністр.

Також він додав, що для Угорщини це "червона лінія", і в жодному разі це не може бути реалізовано на території України.

"Ми не хочемо, щоб Європейський Союз спрямовував військових інструкторів або військових радників до Києва, тому що це несе в собі серйозний ризик подальшої ескалації війни в бік Європи", — пояснив Сіярто.

Зокрема, він нагадав, що глава МЗС України Андрій Сибіга вимагав запровадити санкції на закупівлі енергоносіїв у Росії та ядерну промисловість. Сіярто підкреслив, що його країна виступає проти цього.

"Ми це не підтримаємо, тому що Євросоюз відстає на кілька кроків, а американці ведуть прямі переговори з росіянами, президент США і президент Росії розмовляють один з одним телефоном, їхні головні представники їздять до столиць один одного", — пояснив він.

Сіярто наголосив, що громадяни Угорщини платять найнижчі ціни за комунальні послуги в Європі. Зокрема, за його словами, Будапешт не несе відповідальності за початок повномасштабної війни РФ проти України.

Нагадаємо, що у березні цього року очільник МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з угорським колегою Петером Сіяртом. Сторони домовилися провести двосторонню зустріч найближчим часом.

Зокрема, ми повідомляли, що в Європейському Союзі вигадали спосіб, як обходити заборони Угорщини щодо України.