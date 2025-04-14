Венгрия против военных миссий в Украине - Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал ряд инициатив по Украине, которые Будапешт намерен блокировать. Среди них — военная миссия ЕС в Украине.

Об этом Сийярто заявил по итогам встречи дипломатов ЕС в Люксембурге.

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Венгрия против военной миссии ЕС в Украине

Министр иностранных дел Венгрии рассказал о ряде инициатив по Украине, которые Будапешт намерен блокировать. По его словам, Венгрия против размещения военных инструкторов и советников ЕС на территории Украины, даже с целью учебной миссии.

Сийярто отметил, что лидеры стран ЕС хотят отправить военных советников в Украину для обучения воинов ВСУ, но Будапешт против того, чтобы подобные миссии проводились на территории Украины.

"Венгрия дистанцировалась от этой миссии. Это было фундаментальным условием, что такая миссия, которая действует исключительно за пределами Украины, не должна осуществляться на территории Украины военными инструкторами ЕС", — сказал венгерский министр.

Также он добавил, что для Венгрии это "красная линия", и ни в коем случае это не может быть реализовано на территории Украины.

"Мы не хотим, чтобы Европейский Союз направлял военных инструкторов или военных советников в Киев, потому что это несет в себе серьезный риск дальнейшей эскалации войны в сторону Европы", — объяснил Сийярто.

В частности, он напомнил, что глава МИД Украины Андрей Сибига требовал ввести санкции на закупки энергоносителей у России и ядерную промышленность. Сийярто подчеркнул, что его страна выступает против этого.

"Мы это не поддержим, потому что Евросоюз отстает на несколько шагов, а американцы ведут прямые переговоры с россиянами, президент США и президент России разговаривают друг с другом по телефону, их главные представители ездят в столицы друг друга", — объяснил он.

Сийярто подчеркнул, что граждане Венгрии платят самые низкие цены за коммунальные услуги в Европе. В частности, по его словам, Будапешт не несет ответственности за начало полномасштабной войны РФ против Украины.

Напомним, что в марте этого года глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с венгерским коллегой Петером Сийяртом. Стороны договорились провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

В частности, мы сообщали, что в Европейском Союзе придумали способ, как обходить запреты Венгрии в отношении Украины.