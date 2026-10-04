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Головна Новини дня Угоди на 8,5 млрд євро: Зеленський підбив підсумки домовленостей із Мерцом

Угоди на 8,5 млрд євро: Зеленський підбив підсумки домовленостей із Мерцом

Ua
4 жовтня 2026 23:15
Україна уклала з Німеччиною 15 угод на суму 8,5 млрд євро
Термінова новина

У неділю, 4 жовтня, час візиту німецької делегації на чолі із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом до Києва Україна підписала 15 документів. Сума домовленостей сягнула 8,5 мільярда євро. Україна не лише отримує допомогу від Німеччини, а й налагодила з цією країною спільне виробництво та ділиться з нею досвідом.

Про це повідомив Офіс президента України, передає Новини.LIVE.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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