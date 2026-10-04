Мерц прибув до Києва: Німеччина готує допомогу для України

До України прибув канцлер Німеччини: очікується військова допомога
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю, 4 жовтня, прибув до Києва. Його супроводжують міністр економіки Катерина Райхе та бізнес-делегація. Ймовірно, Мерц оголосить нову військову допомогу для України.
Про це повідомляє ntv, передає Новини.LIVE.
Фрідріх Мерц у Києві 4 жовтня
"Якщо Росію не зупинити, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас", — сказав Мерц після прибуття до Києва.
За інформацією урядових джерел видання, під час візиту Мерц планує запевнити українську сторону в готовності Німеччини найближчим часом передати тисячі дронів-перехоплювачів. Їх мають використовувати для протидії російським реактивним ударним безпілотникам.
Також планують прискорити випуск далекобійного озброєння, яке може застосовуватися для ураження російських логістичних маршрутів у тилу. На розвиток цього напряму передбачили загалом 1 мільярд євро з уже схвалених бюджетних коштів.
Ще 350 мільйонів євро спрямують на відновлення та ремонт електростанцій, пошкоджених унаслідок атак.
"Незабаром для народу почнеться п’ята зима великої війни. Росія бомбардує міста, житлові будинки та електростанції", — зазначив Мерц.
За його словами, українці не будуть переможені російським терором.
"Я скажу президенту Зеленському сьогодні: "Ви можете й надалі розраховувати на нашу допомогу", — зауважив канцлер.
Як писали Новини.LIVE, Мерц проводить переговори щодо посилення української протиповітряної оборони напередодні зимового періоду. Він розраховує домовитися з іншими світовими лідерами про додаткові поставки засобів ППО.
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у США може відкрити шлях до повноцінних переговорів про завершення війни проти України.