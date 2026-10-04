Мерц прибув до Києва: Німеччина готує допомогу для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Києві 4 жовтня. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю, 4 жовтня, прибув до Києва. Його супроводжують міністр економіки Катерина Райхе та бізнес-делегація. Ймовірно, Мерц оголосить нову військову допомогу для України.

Про це повідомляє ntv, передає Новини.LIVE.

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Фрідріх Мерц у Києві 4 жовтня

"Якщо Росію не зупинити, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас", — сказав Мерц після прибуття до Києва.

За інформацією урядових джерел видання, під час візиту Мерц планує запевнити українську сторону в готовності Німеччини найближчим часом передати тисячі дронів-перехоплювачів. Їх мають використовувати для протидії російським реактивним ударним безпілотникам.

Також планують прискорити випуск далекобійного озброєння, яке може застосовуватися для ураження російських логістичних маршрутів у тилу. На розвиток цього напряму передбачили загалом 1 мільярд євро з уже схвалених бюджетних коштів.

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"Незабаром для народу почнеться п’ята зима великої війни. Росія бомбардує міста, житлові будинки та електростанції", — зазначив Мерц.

За його словами, українці не будуть переможені російським терором.

"Я скажу президенту Зеленському сьогодні: "Ви можете й надалі розраховувати на нашу допомогу", — зауважив канцлер.

Як писали Новини.LIVE, Мерц проводить переговори щодо посилення української протиповітряної оборони напередодні зимового періоду. Він розраховує домовитися з іншими світовими лідерами про додаткові поставки засобів ППО.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у США може відкрити шлях до повноцінних переговорів про завершення війни проти України.