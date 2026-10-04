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В Украину прибыл канцлер Германии: ожидается военная помощь

Ua ru
4 октября 2026 10:05
Мерц прибыл в Киев: Германия готовит помощь для Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц в Киеве 4 октября. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Канцлер Германии Фридрих Мерц в воскресенье, 4 октября, прибыл в Киев. Его сопровождают министр экономики Екатерина Райхе и бизнес-делегация. Вероятно, Мерц объявит о новой военной помощи Украине.

Об этом сообщает ntv, передает Новини.LIVE.

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Фридрих Мерц в Киеве 4 октября

"Если Россию не остановить, ее военная машина рано или поздно обернется против нас", — сказал Мерц по прибытии в Киев.

По информации правительственных источников издания, во время визита Мерц планирует заверить украинскую сторону в готовности Германии в ближайшее время передать тысячи дронов-перехватчиков. Их планируется использовать для противодействия российским реактивным ударным беспилотникам.

Также планируется ускорить выпуск дальнобойного вооружения, которое может применяться для поражения российских логистических маршрутов в тылу. На развитие этого направления выделено в общей сложности 1 миллиард евро из уже утвержденных бюджетных средств.

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Еще 350 миллионов евро направят на восстановление и ремонт электростанций, поврежденных в результате атак.

"Вскоре для народа начнется пятая зима великой войны. Россия бомбардирует города, жилые дома и электростанции", — отметил Мерц.

По его словам, украинцы не будут побеждены российским террором.

"Сегодня я скажу президенту Зеленскому: "Вы можете и впредь рассчитывать на нашу помощь", — отметил канцлер.

Как писали Новини.LIVE, Мерц ведет переговоры об укреплении украинской противовоздушной обороны в преддверии зимнего периода. Он рассчитывает договориться с другими мировыми лидерами о дополнительных поставках средств ПВО.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в США может открыть путь к полноценным переговорам о завершении войны против Украины.

Германия война Украина Россия Фридрих Мерц
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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