Украина заключила с Германией 15 соглашений на сумму 8,5 млрд евро

Сделки на 8,5 млрд евро: Зеленский подвел итоги переговоров с Мерцем
В воскресенье, 4 октября, во время визита немецкой делегации во главе с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киев Украина подписала 15 документов. Общая сумма соглашений составила 8,5 миллиарда евро. Украина не только получает помощь от Германии, но и наладила с этой страной совместное производство и делится с ней опытом.
Об этом сообщил Офис президента Украины, передает Новини.LIVE.
Какие соглашения заключили Украина и Германия
Стороны подписали полтора десятка документов. Соглашения касаются:
- сотрудничества в сфере противодействия беспилотникам;
- локализации производства украинских дронов в Германии;
- сотрудничества в сфере беспилотных систем пожаротушения и спасательных работ;
- закупки и поставки ракет IRIS-T;
- закупки и поставки огневых установок IRIS-T и дополнительных ракет;
- разработки и закупки высокоточных артиллерийских боеприпасов;
- закупки тактических радаров, радаров наблюдения и слежения;
- тестирования и поставки дронов-перехватчиков;
- взаимопонимания между Министерством энергетики Украины и Siemens Energy, между НЭК "Укрэнерго" и немецкими операторами электросетей 50Hertz и Amprion, между группой "Нафтогаз" и Siemens Energy, между Quantum Systems и Fire Point, между ARX Robotics и Roboneers;
- общих намерений компаний Helsing и Culver Aerospace.
"Мы очень благодарны за поддержку... Не только Германия помогает Украине, но и Украина делится своими знаниями, опытом, а также размещает заказы и ведет совместное производство. Это рабочие места для Германии и Украины. Планируем работать во многих направлениях", — отметил Президент Украины Владимир Зеленский.
Итоги встречи Сергея Корецкого с Фридрихом Мерцем
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что вместе с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем обсудил развитие экономического сотрудничества, увеличение товарооборота и реализацию совместных проектов. По его словам, импорт из Германии за четыре года вырос на 3,9 миллиарда евро: с 5,4 миллиарда евро в 2021 году до 9,3 миллиарда евро в 2025 году.
Стороны договорились о расширении сотрудничества в энергетической и транспортной сферах. В частности, Украина хочет приобрести немецкое оборудование, необходимое для восстановления и модернизации энергообъектов, а также локомотивы, ведь в результате российских ударов Укрзализныця неоднократно теряла железнодорожный транспорт. Особое внимание уделили вопросам, касающимся здравоохранения и укрепления противовоздушной обороны.
Сергей Корецкий поблагодарил Фридриха Мерца за масштабный военный и энергетический пакет помощи стоимостью более 1,3 миллиарда евро, а также за поддержку Украины на пути к евроинтеграции. Глава украинского правительства выразил надежду, что в ближайшее время откроют все переговорные кластеры.
"Мы ценим неизменное лидерство Германии в оказании помощи и поддержки Украины", — подытожил премьер-министр.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ntv сообщал, что 4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Киев. Вместе с ним в Украину прибыла министр экономики Германии Катерина Райхе. Чиновников сопровождала бизнес-делегация.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского писал, что Украина получит две тысячи дронов-перехватчиков "Барс". Такие БпЛА производят в рамках совместной с Германией программы. Средства на закупку и производство предоставит немецкая сторона.