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Главная Новости дня Сделки на 8,5 млрд евро: Зеленский подвел итоги переговоров с Мерцем

Сделки на 8,5 млрд евро: Зеленский подвел итоги переговоров с Мерцем

Ua ru
4 октября 2026 23:15
Украина заключила с Германией 15 соглашений на сумму 8,5 млрд евро
Президент Украины Владимир Зеленский с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Фото: Офис президента Украины

В воскресенье, 4 октября, во время визита немецкой делегации во главе с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киев Украина подписала 15 документов. Общая сумма соглашений составила 8,5 миллиарда евро. Украина не только получает помощь от Германии, но и наладила с этой страной совместное производство и делится с ней опытом.

Об этом сообщил Офис президента Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие соглашения заключили Украина и Германия

Стороны подписали полтора десятка документов. Соглашения касаются:

  • сотрудничества в сфере противодействия беспилотникам;
  • локализации производства украинских дронов в Германии;
  • сотрудничества в сфере беспилотных систем пожаротушения и спасательных работ;
  • закупки и поставки ракет IRIS-T;
  • закупки и поставки огневых установок IRIS-T и дополнительных ракет;
  • разработки и закупки высокоточных артиллерийских боеприпасов;
  • закупки тактических радаров, радаров наблюдения и слежения;
  • тестирования и поставки дронов-перехватчиков;
  • взаимопонимания между Министерством энергетики Украины и Siemens Energy, между НЭК "Укрэнерго" и немецкими операторами электросетей 50Hertz и Amprion, между группой "Нафтогаз" и Siemens Energy, между Quantum Systems и Fire Point, между ARX Robotics и Roboneers;
  • общих намерений компаний Helsing и Culver Aerospace.

"Мы очень благодарны за поддержку... Не только Германия помогает Украине, но и Украина делится своими знаниями, опытом, а также размещает заказы и ведет совместное производство. Это рабочие места для Германии и Украины. Планируем работать во многих направлениях", — отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

Итоги встречи Сергея Корецкого с Фридрихом Мерцем

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что вместе с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем обсудил развитие экономического сотрудничества, увеличение товарооборота и реализацию совместных проектов. По его словам, импорт из Германии за четыре года вырос на 3,9 миллиарда евро: с 5,4 миллиарда евро в 2021 году до 9,3 миллиарда евро в 2025 году.

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Стороны договорились о расширении сотрудничества в энергетической и транспортной сферах. В частности, Украина хочет приобрести немецкое оборудование, необходимое для восстановления и модернизации энергообъектов, а также локомотивы, ведь в результате российских ударов Укрзализныця неоднократно теряла железнодорожный транспорт. Особое внимание уделили вопросам, касающимся здравоохранения и укрепления противовоздушной обороны.

Сергей Корецкий с Фридрихом Мерцем
Фридрих Мерц и Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Сергей Корецкий поблагодарил Фридриха Мерца за масштабный военный и энергетический пакет помощи стоимостью более 1,3 миллиарда евро, а также за поддержку Украины на пути к евроинтеграции. Глава украинского правительства выразил надежду, что в ближайшее время откроют все переговорные кластеры.

"Мы ценим неизменное лидерство Германии в оказании помощи и поддержки Украины", — подытожил премьер-министр.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ntv сообщал, что 4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Киев. Вместе с ним в Украину прибыла министр экономики Германии Катерина Райхе. Чиновников сопровождала бизнес-делегация.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского писал, что Украина получит две тысячи дронов-перехватчиков "Барс". Такие БпЛА производят в рамках совместной с Германией программы. Средства на закупку и производство предоставит немецкая сторона.

Владимир Зеленский Германия соглашение Фридрих Мерц Сергей Корецкий
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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