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Угода про копалини — Зеленський про реальність її підписання

3 березня 2025 00:34
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Зеленський заявив, що Україна все ще готова підписати угоду щодо корисних копалин із США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Під час зустрічі з журналістами у Лондоні перед відльотом до України Володимир Зеленський заявив про можливість продовження контактів з Трампом. Мова зокрема зайшла про угоду щодо корисних копалин. 

Про це повідомляє BBC.  

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За словами президента України, Києв готовий підписати з Вашингтоном цю угоду.

"Наша політика не полягає в тому, щоб продовжувати те, що відбувалося в минулому, ми налаштовані конструктивно. Якщо ми домовилися підписати угоду про видобуток корисних копалин, ми готові її підписати", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові.

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