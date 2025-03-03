Зеленський заявив, що Україна все ще готова підписати угоду щодо корисних копалин із США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Під час зустрічі з журналістами у Лондоні перед відльотом до України Володимир Зеленський заявив про можливість продовження контактів з Трампом. Мова зокрема зайшла про угоду щодо корисних копалин.

Про це повідомляє BBC.

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За словами президента України, Києв готовий підписати з Вашингтоном цю угоду.

"Наша політика не полягає в тому, щоб продовжувати те, що відбувалося в минулому, ми налаштовані конструктивно. Якщо ми домовилися підписати угоду про видобуток корисних копалин, ми готові її підписати", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові.

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