Зеленский заявил, что Украина все еще готова подписать соглашение по полезным ископаемым с США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Во время встречи с журналистами в Лондоне перед отлетом в Украину Владимир Зеленский заявил о возможности продолжения контактов с Трампом. Речь в частности зашла о соглашении по полезным ископаемым.

Об этом сообщает BBC.

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По словам президента Украины, Киев готов подписать с Вашингтоном это соглашение.

"Наша политика не заключается в том, чтобы продолжать то, что происходило в прошлом, мы настроены конструктивно. Если мы договорились подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, мы готовы его подписать", — заявил Зеленский.

Он отметил, что соглашение, которое лежит на столе, будет подписано, если стороны будут готовы.

Напомним, Новини.LIVE собрали, о чем договорились лидеры на саммите в Лондоне 2 марта.

Также премьер Великобритании Кир Стармер рассказал, что сейчас наступил критический момент для безопасности Европы, который происходит раз в поколение.