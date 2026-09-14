Регіони Великої Британії об'єдналися заради незалежності та ЄС

Мітинг в Уельсі. Фото ілюстративне: Plaid Cymru

Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії планують підписати спільну декларацію з вимогою референдумів про вихід зі складу Великої Британії. Політичні сили цих країн виступають за членство в Європейському Союзі. Документ також передбачає тісну співпрацю в економіці та енергетиці.

Про це з посиланням на Telegraph передає Новини.LIVE.

Реклама

​Регіони хочуть до ЄС та готують спільну угоду

​Уже 14 вересня очільники регіонів зберуться в готелі в Кардіффі. На цій зустрічі вони затвердять меморандум про взаєморозуміння. Політичні сили хочуть разом рухатися до самовизначення та підтримувати одна одну.

​Угода охоплює економіку, енергетику, міжнародні справи та Європу. Усі три партії хочуть бачити свої країни у складі ЄС. При цьому Шотландія та Уельс планують вступити туди як нові держави, а Північна Ірландія бачить майбутнє разом із Республікою Ірландія.

​Також політики наголошують, що чинна економічна модель Великої Британії не приносить користі звичайним мешканцям регіонів. Саме тому вони об'єднують зусилля заради змін. Раніше прем'єр-міністр Британії заявляв, що готовий дозволити нове голосування в Шотландії за умови чіткого запиту від суспільства.