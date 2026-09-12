Лондон відповів Трампу на заяви про об’єднання Ірландії

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У британському уряді відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він був би радий побачити об’єднану Ірландію. Представники Даунінг-стріт нагадали про позицію прем’єр-міністра Енді Бернема, який раніше заявив, що британська влада на 100% дотримуватиметься Угоди Страсної п’ятниці.

Про це пише BBC, передає Новини.LIVE.

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Реакція британського уряду

"Ми будемо дотримуватися її на 100%", — наголосив Бернем у Палаті громад.

Він також зазначав, що питання можливого референдуму щодо кордону має вирішувати міністр у справах Північної Ірландії. За його словами, це може відбутися тоді, коли в країні сформується чіткий консенсус і громадська думка достатньо зміниться, щоб питання об’єднання Ірландії потребувало розгляду.

Угода Страсної п’ятниці, яка поклала край багаторічному конфлікту в Північній Ірландії, передбачає можливість проведення референдуму щодо статусу регіону. Міністр у справах Північної Ірландії може призначити голосування, якщо виникнуть підстави вважати, що більшість жителів регіону підтримує об’єднання з Республікою Ірландія.

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У разі проведення такого референдуму жителі Північної Ірландії визначатимуть, чи хочуть вони залишатися частиною Сполученого Королівства, чи підтримують об’єднання з Ірландією.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 вересня Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка нині перебуває під управлінням Великої Британії. За його словами, таке об’єднання зрештою відбудеться.

Як повідомляли Новини.LIVE, Велика Британія виділить Україні 100 мільйонів фунтів стерлінгів на новий пакет протиповітряної оборони напередодні зими. До нього увійдуть ракети до Patriot, перехоплювачі для ППО, великокаліберні артилерійські снаряди та безпілотники, які планують поставити в Україну до настання зими.