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Главная Новости дня Британия отреагировала на желание Трампа объединить Ирландию

Британия отреагировала на желание Трампа объединить Ирландию

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12 сентября 2026 19:57
Лондон ответил Трампу на заявления об объединении Ирландии
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В британском правительстве отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он был бы рад увидеть объединенную Ирландию. Представители Даунинг-стрит напомнили о позиции премьер-министра Энди Бернема, который ранее заявил, что британские власти на 100% будут соблюдать Соглашение Страстной пятницы.

Об этом пишет BBC, передает Новини.LIVE.

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Реакция британского правительства

"Мы будем соблюдать его на 100%", — подчеркнул Бернем в Палате громад.

Он также отметил, что вопрос о возможном референдуме по поводу границы должен решать министр по делам Северной Ирландии. По его словам, это может произойти тогда, когда в стране сформируется четкий консенсус и общественное мнение изменится настолько, что вопрос об объединении Ирландии потребует рассмотрения.

Соглашение Страстной пятницы, положившее конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии, предусматривает возможность проведения референдума о статусе региона. Министр по делам Северной Ирландии может назначить голосование, если появятся основания полагать, что большинство жителей региона поддерживает объединение с Республикой Ирландия.

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В случае проведения такого референдума жители Северной Ирландии будут решать, хотят ли они оставаться частью Соединенного Королевства или поддерживают объединение с Ирландией.

Как сообщали Новости.LIVE, 12 сентября Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть объединение Ирландии с Северной Ирландией, которая сейчас находится под управлением Великобритании. По его словам, такое объединение в конце концов состоится.

Как сообщали Новини.LIVE, Великобритания выделит Украине 100 миллионов фунтов стерлингов на новый пакет средств противовоздушной обороны в преддверии зимы. В него войдут ракеты для Patriot, перехватчики для ПВО, крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотники, которые планируется поставить в Украину до наступления зимы.

США Дональд Трамп Ирландия Великобритания Энди Бернем
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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