Регионы Великобритании объединились ради независимости и ЕС

Митинг в Уэльсе. Фото иллюстративное: Plaid Cymru

Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии планируют подписать совместную декларацию с требованием референдумов о выходе из состава Великобритании. Политические силы этих стран выступают за членство в Европейском союзе. Документ также предусматривает тесное сотрудничество в сфере экономики и энергетики.

Об этом со ссылкой на Telegraph сообщает Новини.LIVE.

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Регионы хотят вступить в ЕС и готовят совместное соглашение

​Уже 14 сентября главы регионов соберутся в отеле в Кардиффе. На этой встрече они утвердят меморандум о взаимопонимании. Политические силы хотят вместе двигаться к самоопределению и поддерживать друг друга.

​Соглашение охватывает экономику, энергетику, международные отношения и Европу. Все три партии хотят видеть свои страны в составе ЕС. При этом Шотландия и Уэльс планируют вступить туда как новые государства, а Северная Ирландия видит свое будущее вместе с Республикой Ирландия.

​Кроме того, политики подчеркивают, что действующая экономическая модель Великобритании не приносит пользы простым жителям регионов. Именно поэтому они объединяют усилия ради перемен. Премьер-министр Великобритании заявлял, что готов разрешить новое голосование в Шотландии при условии четкого запроса со стороны общества.

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