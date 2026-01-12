Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удари по РФ завдають їй збитків на мільярди доларів, — Чернєв

Удари по РФ завдають їй збитків на мільярди доларів, — Чернєв

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 05:50
Чернєв заявив, що удари України завдають Росії збитки на мільярди доларів
Нардеп Єгор Чернєв. Фото: кадр з ефіру

Нардеп Єгор Чернєв заявив, що масовані удари українських далекобійних дронів можуть коштувати мільйони доларів. Водночас ці удари завдають Росії збитків на сотні мільйонів і навіть мільярдів.

Про це Чернєв сказав інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець

Реклама
Читайте також:

Що сказав Чернєв про атаку дронів на РФ

Депутат Верховної Ради зазначив, що точну вартість операцій підрахувати складно через велику кількість складових.

"Тут складно порахувати, тому що кожна така операція складається з декількох складових. З розвідки, дорозвідки, з виснаження ППО російської, з знищення ППО, з того, що ми робимо коридори. Тобто там дуже багато складових і сил складових, і засобів, які використовуються на сьогоднішній день", — заявив Чернєв.

При цьому він зазначив, що принциповий результат очевидний — Росія несе значні витрати у порівняння з тим, скільки Україна витрачає коштів на ці атаки.

"Точно можна сказати, що навіть сукупна вартість цих засобів, які ми використовуємо, набагато нижча, ніж та шкода, яку ми завдаємо російській федерації. Тому що це, умовно кажучи, наші масовані удари можуть коштувати мільйони доларів, а завдаємо ми ударів на десятки, сотні, а то і мільярди доларів. Коли ми, наприклад, вбиваємо їхній НПЗ або якесь виробництво", — резюмував він.

Нагадаємо, 6 січня, ми писали, що СБУ завдала ударів по ракетно-артилерійському арсеналу в Костромській області РФ та нафтобазі в Липецькій області.

Також ми інформували, що в ніч проти 10 січня Сили оборони України атакували нафтобазу у Волгоградській області РФ.

обстріли дрони війна в Україні Росія атака нафтобаза
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації