Чернєв заявив, що удари України завдають Росії збитки на мільярди доларів

Нардеп Єгор Чернєв. Фото: кадр з ефіру

Нардеп Єгор Чернєв заявив, що масовані удари українських далекобійних дронів можуть коштувати мільйони доларів. Водночас ці удари завдають Росії збитків на сотні мільйонів і навіть мільярдів.

Про це Чернєв сказав інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець

Що сказав Чернєв про атаку дронів на РФ

Депутат Верховної Ради зазначив, що точну вартість операцій підрахувати складно через велику кількість складових.

"Тут складно порахувати, тому що кожна така операція складається з декількох складових. З розвідки, дорозвідки, з виснаження ППО російської, з знищення ППО, з того, що ми робимо коридори. Тобто там дуже багато складових і сил складових, і засобів, які використовуються на сьогоднішній день", — заявив Чернєв.

При цьому він зазначив, що принциповий результат очевидний — Росія несе значні витрати у порівняння з тим, скільки Україна витрачає коштів на ці атаки.

"Точно можна сказати, що навіть сукупна вартість цих засобів, які ми використовуємо, набагато нижча, ніж та шкода, яку ми завдаємо російській федерації. Тому що це, умовно кажучи, наші масовані удари можуть коштувати мільйони доларів, а завдаємо ми ударів на десятки, сотні, а то і мільярди доларів. Коли ми, наприклад, вбиваємо їхній НПЗ або якесь виробництво", — резюмував він.

