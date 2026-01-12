Чернев заявил, что удары Украины наносят России ущерб на миллиарды долларов

Нардеп Егор Чернев. Фото: кадр из эфира

Нардеп Егор Чернев заявил, что массированные удары украинских дальнобойных дронов могут стоить миллионы долларов. В то же время эти удары наносят России ущерб на сотни миллионов и даже миллиардов.

Об этом Чернев сказал интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец

Что сказал Чернев об атаке дронов на РФ

Депутат Верховной Рады отметил, что точную стоимость операций подсчитать сложно из-за большого количества составляющих.

"Здесь сложно посчитать, потому что каждая такая операция состоит из нескольких составляющих. Из разведки, доразведки, из истощения ПВО российской, из уничтожения ПВО, из того, что мы делаем коридоры. То есть там очень много составляющих и сил составляющих, и средств, которые используются на сегодняшний день", — заявил Чернев.

При этом он отметил, что принципиальный результат очевиден — Россия несет значительные расходы в сравнение с тем, сколько Украина тратит средств на эти атаки.

"Точно можно сказать, что даже совокупная стоимость этих средств, которые мы используем, гораздо ниже, чем тот вред, который мы наносим российской федерации. Потому что это, условно говоря, наши массированные удары могут стоить миллионы долларов, а наносим мы ударов на десятки, сотни, а то и миллиарды долларов. Когда мы, например, убиваем их НПЗ или какое-то производство", — резюмировал он.

Напомним, 6 января, мы писали, что СБУ нанесла удары по ракетно-артиллерийскому арсеналу в Костромской области РФ и нефтебазе в Липецкой области.

Также мы информировали, что в ночь на 10 января Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в Волгоградской области РФ.