Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удары по РФ наносят ей ущерб на миллиарды долларов, — Чернев

Удары по РФ наносят ей ущерб на миллиарды долларов, — Чернев

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 05:50
Чернев заявил, что удары Украины наносят России ущерб на миллиарды долларов
Нардеп Егор Чернев. Фото: кадр из эфира

Нардеп Егор Чернев заявил, что массированные удары украинских дальнобойных дронов могут стоить миллионы долларов. В то же время эти удары наносят России ущерб на сотни миллионов и даже миллиардов. 

Об этом Чернев сказал интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец

Реклама
Читайте также:

Что сказал Чернев об атаке дронов на РФ

Депутат Верховной Рады отметил, что точную стоимость операций подсчитать сложно из-за большого количества составляющих.

"Здесь сложно посчитать, потому что каждая такая операция состоит из нескольких составляющих. Из разведки, доразведки, из истощения ПВО российской, из уничтожения ПВО, из того, что мы делаем коридоры. То есть там очень много составляющих и сил составляющих, и средств, которые используются на сегодняшний день", — заявил Чернев.

При этом он отметил, что принципиальный результат очевиден — Россия несет значительные расходы в сравнение с тем, сколько Украина тратит средств на эти атаки.

"Точно можно сказать, что даже совокупная стоимость этих средств, которые мы используем, гораздо ниже, чем тот вред, который мы наносим российской федерации. Потому что это, условно говоря, наши массированные удары могут стоить миллионы долларов, а наносим мы ударов на десятки, сотни, а то и миллиарды долларов. Когда мы, например, убиваем их НПЗ или какое-то производство", — резюмировал он.

Напомним, 6 января, мы писали, что СБУ нанесла удары по ракетно-артиллерийскому арсеналу в Костромской области РФ и нефтебазе в Липецкой области.

Также мы информировали, что в ночь на 10 января Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в Волгоградской области РФ.

обстрелы дроны война в Украине Россия атака нефтебаза
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации