Україна
Головна Новини дня Удари РФ по енергетиці — Україна звернулась до партнерів

Удари РФ по енергетиці — Україна звернулась до партнерів

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 17:36
Обстріли енергетики України — партнери допоможуть з відновленням
Наслідки удару по енергетичній інфраструктурі. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зв'язався з колегами з Канади, Бельгії, Норвегії та ЄС після нових ударів Росії по енергетиці. Україна передала партнерам список енергетичних потреб.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу 10 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE

Удари Росії по енергетиці

Тихий розповів, що Андрій Сибіга провів переговори з очільниками зовнішньополітичних відомств Канади, Люксембургу, Бельгії, Норвегії, головою дипломатії ЄС Каєю Каллас і польським міністром Родославом Сікорським.

Міністр розповів їм про удари РФ по енергетичній інфраструктурі та поділився списком усіх потреб. Найважча ситуація наразі в Сумській області.  

"Міністр поінформував партнерів про наслідки російських ударів і поділився чітким списком енергетичних потреб України. Ми вже збираємо генератори та інше обладнання для постраждалих громад — насамперед на Сумщині, але також і в інших прифронтових регіонах", — сказав речник МЗС. 

Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомили, що наразі графіки відключення по всій Україні не запроваджували. Інформація, що не буде світла, не відповідає дійсності.

Наразі після масованої атаки РФ 10 жовтня без світла залишились дев'ять областей. Однак такі обмеження є тимчасовими. 

фінансова допомога обстріли війна в Україні енергетика Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
