Главная Новости дня Удары РФ по энергетике — Украина обратилась к партнерам

Удары РФ по энергетике — Украина обратилась к партнерам

Дата публикации 10 октября 2025 17:36
Обстрелы энергетики Украины — партнеры помогут с восстановлением
Последствия удара по энергетической инфраструктуре. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига связался с коллегами из Канады, Бельгии, Норвегии и ЕС после новых ударов России по энергетике. Украина передала партнерам список энергетических потребностей.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга 10 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Удары России по энергетике

Тихий рассказал, что Андрей Сибига провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Канады, Люксембурга, Бельгии, Норвегии, главой дипломатии ЕС Каей Каллас и польским министром Родославом Сикорским.

Министр рассказал им об ударах РФ по энергетической инфраструктуре и поделился списком всех потребностей. Самая тяжелая ситуация сейчас в Сумской области.

"Министр проинформировал партнеров о последствиях российских ударов и поделился четким списком энергетических потребностей Украины. Мы уже собираем генераторы и другое оборудование для пострадавших общин — прежде всего на Сумщине, но также и в других прифронтовых регионах", — сказал представитель МИД.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, что пока графики отключения по всей Украине не вводили. Информация, что не будет света, не соответствует действительности.

Сейчас после массированной атаки РФ 10 октября без света остались девять областей. Однако такие ограничения являются временными.

Автор:
Карина Приходько
