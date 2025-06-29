Обстріл Запоріжжя 29 червня — пошкоджено приміщення підприємства

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч проти 29 червня росіяни нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення одного з підприємств.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Водночас Федоров додав, що повітряна тривога триває, тому він закликав людей перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог також здійснив комбіновану атаку по Кременчуцькому району Полтавської області. Внаслідок цього було атаковано цивільне підприємство та сталася пожежа.

Також ми писали, що цієї ночі Росія масовано атакує Україну дронами та ракетами. Зокрема, ворог двічі піднімав у небо літаки МіГ-31К, а також була фіксація зльоту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.