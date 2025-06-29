Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар РФ по Запоріжжю — пошкоджено приміщення підприємства

Удар РФ по Запоріжжю — пошкоджено приміщення підприємства

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 04:56
Обстріл Запоріжжя 29 червня — пошкоджено приміщення підприємства
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ключові моменти Наслідки атаки РФ по Запоріжжю в ніч проти 29 червня

В ніч проти 29 червня росіяни нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення одного з підприємств.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю в ніч проти 29 червня

"Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Водночас Федоров додав, що повітряна тривога триває, тому він закликав людей перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог також здійснив комбіновану атаку по Кременчуцькому району Полтавської області. Внаслідок цього було атаковано цивільне підприємство та сталася пожежа.

Також ми писали, що цієї ночі Росія масовано атакує Україну дронами та ракетами. Зокрема, ворог двічі піднімав у небо літаки МіГ-31К, а також була фіксація зльоту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Запоріжжя обстріли Іван Федоров війна в Україні Росія ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації