Обстріл Кременчуцького району 29 червня - атаковано підприємство

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч проти 29 червня росіяни здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, а саме — Кременчуцький район. Зокрема, там було атаковано підприємство та сталася пожежа.

Про це у Telegram повідомляє глава Полтавської ОВА Володимир Когут.

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"Чергова масована комбінована атака ворога. На Полтавщині працювала ППО. Попередньо, у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа", — йдеться у повідомленні.

Глава ОВА додав, що підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків.

Водночас він уточнив, що інформації про постраждалих на даний момент не надходило.

"Загроза актуальна! До відбою тривоги залишайтеся в укриттях", — резюмував Когут.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакують Україну дронами, а також запускали ракети. Військові інформували, що низка швидкісних цілей летіли на Кременчук. Водночас в місті було чути вибухи.

Також ми писали, що цієї ночі вибухи були в Києві. В столиці на тлі атаки дронів працювали сили ППО.