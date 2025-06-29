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Главная Новости дня РФ атаковала Кременчугский район — на предприятии пожар

РФ атаковала Кременчугский район — на предприятии пожар

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 03:27
Обстрел Кременчугского района 29 июня — атаковано предприятие
Пожар в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ключові моменти Первые последствия атаки РФ по Кременчугскому району в ночь на 29 июня

В ночь на 29 июня россияне совершили комбинированную атаку на Полтавскую область, а именно — Кременчугский район. В частности, там было атаковано предприятие и произошел пожар. 

Об этом в Telegram сообщает глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

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Первые последствия атаки РФ по Кременчугскому району в ночь на 29 июня

"Очередная массированная комбинированная атака врага. На Полтавщине работала ПВО. Предварительно, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий. Произошел пожар", — говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий.

В то же время он уточнил, что информации о пострадавших на данный момент не поступало.

"Угроза актуальна! До отбоя тревоги оставайтесь в укрытиях", — резюмировал Когут.

Напомним, что этой ночью россияне массированно атакуют Украину дронами, а также запускали ракеты. Военные информировали, что ряд скоростных целей летели на Кременчуг. В то же время в городе были слышны взрывы.

Также мы писали, что этой ночью взрывы были в Киеве. В столице на фоне атаки дронов работали силы ПВО.

пожар Кременчуг обстрелы Полтавская область война в Украине ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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