Обстрел Кременчугского района 29 июня — атаковано предприятие

Пожар в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 29 июня россияне совершили комбинированную атаку на Полтавскую область, а именно — Кременчугский район. В частности, там было атаковано предприятие и произошел пожар.

Об этом в Telegram сообщает глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Реклама

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Кременчугскому району в ночь на 29 июня

"Очередная массированная комбинированная атака врага. На Полтавщине работала ПВО. Предварительно, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий. Произошел пожар", — говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий.

В то же время он уточнил, что информации о пострадавших на данный момент не поступало.

"Угроза актуальна! До отбоя тревоги оставайтесь в укрытиях", — резюмировал Когут.

Напомним, что этой ночью россияне массированно атакуют Украину дронами, а также запускали ракеты. Военные информировали, что ряд скоростных целей летели на Кременчуг. В то же время в городе были слышны взрывы.

Также мы писали, что этой ночью взрывы были в Киеве. В столице на фоне атаки дронов работали силы ПВО.