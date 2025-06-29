Обстрел Запорожья 29 июня - повреждено помещение предприятия

Удар РФ по Запорожью — повреждено помещение предприятия
В ночь на 29 июня россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия атаки РФ по Запорожью в ночь на 29 июня
"Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Предварительно, люди не пострадали", — говорится в сообщении.
В то же время Федоров добавил, что воздушная тревога продолжается, поэтому он призвал людей находиться в безопасных местах.
Напомним, что этой ночью враг также совершил комбинированную атаку по Кременчугскому району Полтавской области. В результате этого было атаковано гражданское предприятие и произошел пожар.
Также мы писали, что этой ночью Россия массированно атакует Украину дронами и ракетами. В частности, враг дважды поднимал в небо самолеты МиГ-31К, а также была фиксация взлета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
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