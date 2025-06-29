Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар РФ по Запорожью — повреждено помещение предприятия

Удар РФ по Запорожью — повреждено помещение предприятия

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 04:56
Обстрел Запорожья 29 июня - повреждено помещение предприятия
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ключові моменти Последствия атаки РФ по Запорожью в ночь на 29 июня

В ночь на 29 июня россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий. 

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки РФ по Запорожью в ночь на 29 июня

"Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Предварительно, люди не пострадали", — говорится в сообщении.

В то же время Федоров добавил, что воздушная тревога продолжается, поэтому он призвал людей находиться в безопасных местах.

Напомним, что этой ночью враг также совершил комбинированную атаку по Кременчугскому району Полтавской области. В результате этого было атаковано гражданское предприятие и произошел пожар.

Также мы писали, что этой ночью Россия массированно атакует Украину дронами и ракетами. В частности, враг дважды поднимал в небо самолеты МиГ-31К, а также была фиксация взлета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Запорожье обстрелы Иван Федоров война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации