Обстрел Запорожья 29 июня - повреждено помещение предприятия

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 29 июня россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Предварительно, люди не пострадали", — говорится в сообщении.

В то же время Федоров добавил, что воздушная тревога продолжается, поэтому он призвал людей находиться в безопасных местах.

Напомним, что этой ночью враг также совершил комбинированную атаку по Кременчугскому району Полтавской области. В результате этого было атаковано гражданское предприятие и произошел пожар.

Также мы писали, что этой ночью Россия массированно атакует Украину дронами и ракетами. В частности, враг дважды поднимал в небо самолеты МиГ-31К, а также была фиксация взлета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.