Повітряна тривога в Україні 29 червня - Росія підняла у небо МіГ-31К

В Україні масштабна тривога — зафіксовано зліт МіГ-31К
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Дата публікації: 29 червня 2025 02:14
Винищувач МіГ-31К. Ілюстративне фото: росЗМІ
Ключові моменти Росія підняла літаки МіГ-31К в ніч проти 29 червня
В ніч проти 29 червня Росія підняла у небо літаки МіГ-31К. В цей час ворог атакує Україну дронами та ракетами.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
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Росія підняла літаки МіГ-31К в ніч проти 29 червня
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні о 02:09.
Паралельно військові фіксують ракети у повітряному просторі України.
Зазначимо, що станом на 02:14 повітряну тривогу оголосили по всій території України.
Нагадаємо, менше години тому у Миколаєві пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ фіксували швидкісні цілі в напрямку міста.
Крім того, вибухи цієї ночі лунали у Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами.
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