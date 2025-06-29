Повітряна тривога в Україні 29 червня - Росія підняла у небо МіГ-31К

Винищувач МіГ-31К. Ілюстративне фото: росЗМІ

В ніч проти 29 червня Росія підняла у небо літаки МіГ-31К. В цей час ворог атакує Україну дронами та ракетами.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Росія підняла літаки МіГ-31К в ніч проти 29 червня

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні о 02:09.

Паралельно військові фіксують ракети у повітряному просторі України.

Попередження військових про зліт МіГ-31К і фіксацію ракет. Фото: скриншот

Зазначимо, що станом на 02:14 повітряну тривогу оголосили по всій території України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, менше години тому у Миколаєві пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ фіксували швидкісні цілі в напрямку міста.

Крім того, вибухи цієї ночі лунали у Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами.