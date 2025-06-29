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Главная Новости дня В Украине масштабная тревога — зафиксирован взлет МиГ-31К

В Украине масштабная тревога — зафиксирован взлет МиГ-31К

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 02:14
Воздушная тревога в Украине 29 июня — Россия подняла в небо МиГ-31К
Истребитель МиГ-31К. Иллюстративное фото: росСМИ
Ключові моменти Россия подняла самолеты МиГ-31К в ночь на 29 июня

В ночь на 29 июня Россия подняла в небо самолеты МиГ-31К. В это время враг атакует Украину дронами и ракетами. 

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении в 02:09.

Параллельно военные фиксируют ракеты в воздушном пространстве Украины.

В Украине масштабная тревога — зафиксирован взлет МиГ-31К - фото 1
Предупреждение военных о взлете МиГ-31К и фиксации ракет. Фото: скриншот

Отметим, что по состоянию на 02:14 воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

В Украине масштабная тревога — зафиксирован взлет МиГ-31К - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, менее часа назад в Николаеве прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ фиксировали скоростные цели в направлении города.

Кроме того, взрывы этой ночью раздавались в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами.

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Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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