Воздушная тревога в Украине 29 июня — Россия подняла в небо МиГ-31К

В Украине масштабная тревога — зафиксирован взлет МиГ-31К
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Дата публикации 29 июня 2025 02:14
Истребитель МиГ-31К. Иллюстративное фото: росСМИ
Ключові моменти Россия подняла самолеты МиГ-31К в ночь на 29 июня
В ночь на 29 июня Россия подняла в небо самолеты МиГ-31К. В это время враг атакует Украину дронами и ракетами.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
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"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении в 02:09.
Параллельно военные фиксируют ракеты в воздушном пространстве Украины.
Отметим, что по состоянию на 02:14 воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.
Напомним, менее часа назад в Николаеве прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ фиксировали скоростные цели в направлении города.
Кроме того, взрывы этой ночью раздавались в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами.
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