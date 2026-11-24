Поліція на місці удару РФ по залізничній станції у Коростені 24 листопада 2026 року. Фото: facebook.com/zhytomyr.police

У вівторок, 24 листопада, російські війська атакували залізничну станцію у Коростені на Житомирщині. Унаслідок удару загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів нові деталі атаки та повідомив, як вдалося евакуювати пасажирів і працівників залізниці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

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Наслідки удару РФ по залізничній станції у Коростені

За словами очільника ОВА, сьогодні вранці російський безпілотник атакував залізничну станцію в Коростені. На момент удару там перебував пасажирський електропоїзд.

Унаслідок атаки загинув 33-річний житель Горщиківської громади. Ще троє людей зазнали поранень, їм надають необхідну медичну допомогу.

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Наслідки удару РФ по залізничній станції у Коростені. Фото: facebook.com/zhytomyr.police

Як вдалося евакуювати людей під час атаки РФ

Віталій Бунечко також розповів, що завдяки оперативним діям залізничників вдалося уникнути більшої кількості жертв. Працівники залізниці попередили людей про небезпеку та організували евакуацію пасажирів і персоналу до укриття. Самі залізничники не постраждали.

Наразі на місці події працюють відповідні служби. Поліцейські та вибухотехніки документують наслідки російського удару.

Глава ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та повідомлення про підвищену небезпеку. Він наголосив на важливості дотримання правил безпеки поблизу об’єктів критичної та залізничної інфраструктури, а в разі оголошення евакуації — виконання вказівок відповідальних служб і переходу до укриттів.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що в Укрзалізниці повідомили подробиці евакуації під час удару по станції Коростень 24 листопада. Бригада електропоїзда попередила про небезпеку та вивела людей із вагонів. Більшість пасажирів також встигли перевести до стаціонарного укриття.

Також ми писали, що за минулу добу 23 листопада російські війська атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Житомирщини. У Коростені пошкоджено відділення "Нової пошти", склади та підприємства, а в Житомирі — два підприємства, житлові будинки й навчальні заклади. Загиблих і поранених немає, однак шестеро людей пережили гостру реакцію на стрес.