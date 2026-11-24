Пошкодження в будівлі вокзалу після вибуху. Фото: Укрзалізниця

У вівторок, 24 листопада, уламки російського дрона вбили одну людину та поранили ще двох під час удару по залізничній станції Коростень, що на Житомирщині. Бригаду електропоїзда та більшість пасажирів вчасно вивели у велике стаціонарне укриття.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

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В Коростені уламки дрона впали на залізничну станцію

Залізнична станція Коростень зазнала атаки російського безпілотника. Унаслідок падіння уламків ворожого апарата на місці загинула одна людина, а ще двоє дістали поранення. Серед працівників залізниці постраждалих немає.

Повідомлення щодо наслідків. Фото: скриншот

У момент влучання безпосередньо біля будівлі вокзалу перебував електропоїзд. Бригада електропоїзда миттєво оголосила про підвищену небезпеку та розпочала виведення людей із вагонів. Також залізничники організували евакуацію громадян із приміщення самого вокзалу.

В Укрзалізниці вкотре акцентували на тому, що після оголошення сигналу про підвищену небезпеку пасажири мають беззаперечно виконувати вказівки працівників та прислухатися до гучномовних оголошень. Саме швидка реакція на інструкції персоналу дозволяє зберегти життя.

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Новини.LIVE повідомляли, що російські обстріли вже не раз порушували роботу української залізниці. Нещодавно після масованих ударів дронами й ракетами бригади лагодили пошкоджені ділянки через що Укрзалізниця масово змінила маршрути та розклад руху.

Коли поїзди вибиваються з графіка, люди нерідко спізнюються на свої пересадки. Та інколи залізничники затримують відправлення наступного рейсу, щоб дочекатися пасажирів.