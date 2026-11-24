Повреждения в здании вокзала после взрыва. Фото: «Укрзализныця»

Во вторник, 24 ноября, обломки российского дрона убили одного человека и ранили ещё двоих во время удара по железнодорожной станции Коростень в Житомирской области. Бригаду электропоезда и большинство пассажиров вовремя эвакуировали в большое стационарное укрытие.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», передает «Новости.LIVE».

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В Коростене обломки дрона упали на железнодорожную станцию

Железнодорожная станция Коростень подверглась атаке российского беспилотника. В результате падения обломков вражеского аппарата на месте погиб один человек, а ещё двое получили ранения. Среди работников железной дороги пострадавших нет.

Сообщение о последствиях. Фото: скриншот

В момент попадания непосредственно возле здания вокзала находился электропоезд. Бригада электропоезда мгновенно объявила о повышенной опасности и приступила к эвакуации людей из вагонов. Также железнодорожники организовали эвакуацию граждан из помещения самого вокзала.

В «Укрзализныце» в очередной раз подчеркнули, что после объявления сигнала о повышенной опасности пассажиры должны беспрекословно выполнять указания сотрудников и прислушиваться к громкоговорительным объявлениям. Именно быстрая реакция на инструкции персонала позволяет спасти жизни.

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Новости.LIVE сообщали, что российские обстрелы уже не раз нарушали работу украинской железной дороги. Недавно после массированных ударов дронами и ракетами бригады ремонтировали поврежденные участки, из-за чего «Укрзализныця» массово изменила маршруты и расписание движения.

Когда поезда выбиваются из графика, люди нередко опаздывают на свои пересадки. Но иногда железнодорожники задерживают отправление следующего рейса, чтобы дождаться пассажиров.