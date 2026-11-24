Полиция на месте удара РФ по железнодорожной станции в Коростене 24 ноября 2026 года. Фото: facebook.com/zhytomyr.police

Во вторник, 24 ноября, российские войска атаковали железнодорожную станцию в Коростене в Житомирской области. В результате удара погиб один человек, ещё трое получили ранения. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал новые подробности атаки и сообщил, как удалось эвакуировать пассажиров и работников железной дороги.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

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Последствия удара РФ по железнодорожной станции в Коростене

По словам главы ОВА, сегодня утром российский беспилотник атаковал железнодорожную станцию в Коростене. На момент удара там находился пассажирский электропоезд.

В результате атаки погиб 33-летний житель Горщиковской общины. Еще трое человек получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Последствия удара РФ по железнодорожной станции в Коростене. Фото: facebook.com/zhytomyr.police

Как удалось эвакуировать людей во время атаки РФ

Виталий Бунечко также рассказал, что благодаря оперативным действиям железнодорожников удалось избежать большего числа жертв. Работники железной дороги предупредили людей об опасности и организовали эвакуацию пассажиров и персонала в укрытие. Сами железнодорожники не пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Полицейские и взрывотехники фиксируют последствия российского удара.

Глава ОВА призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сообщения о повышенной опасности. Он подчеркнул важность соблюдения правил безопасности вблизи объектов критической и железнодорожной инфраструктуры, а в случае объявления эвакуации — выполнения указаний ответственных служб и перехода в укрытия.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в "Укрзализныце" рассказали подробности эвакуации во время удара по станции Коростень 24 ноября. Бригада электропоезда предупредила об опасности и вывела людей из вагонов. Большинство пассажиров также успели перейти в стационарное укрытие.

Также мы писали, что за прошедшие сутки 23 ноября российские войска атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В Коростене повреждены отделение "Новой почты", склады и предприятия, а в Житомире — два предприятия, жилые дома и учебные заведения. Погибших и раненых нет, однако шесть человек перенесли острую стрессовую реакцию.