Росія атакувала університет у Кременчуці: є поранені, серед них дитина

Наслідки російського обстрілу Полтавщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували університет імені Михайла Остроградського у Кременчуці Полтавської області. Внаслідок удару сталася пожежа на пʼятому поверсі навчального корпусу. Ворог поранив двох людей, серед яких дитина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Полтавщини

У ДСНС повідомили про двох травмованих внаслідок російського удару по території університету, серед яких 16-річна дитина, яку госпіталізували.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Полтавської області. Фото: ДСНС

Атака Росії на Полтавську область. Фото: ДСНС

Крім того, у Полтаві внаслідок ворожої атаки сталися пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні.

Наслідки російського обстрілу Полтавщини. Фото: ДСНС

На місцях ударів працюють рятувальники ДСНС,

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Полтавську ОВА, 20 жовтня Росія атакувала будівлю навчального закладу в Кременчуці. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Крім того, 20 жовтня російські окупанти завдали удару по гіпермаркету в Рівненській області. Ворог поранив чотирьох людей. Рятувальники вже ліквідували загоряння.