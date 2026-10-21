Росія атакувала університет у Кременчуці: є поранені, серед них дитина

Удар РФ по університету на Полтавщині: поранені двоє людей
Російські окупанти атакували університет імені Михайла Остроградського у Кременчуці Полтавської області. Внаслідок удару сталася пожежа на пʼятому поверсі навчального корпусу. Ворог поранив двох людей, серед яких дитина.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Полтавщини
У ДСНС повідомили про двох травмованих внаслідок російського удару по території університету, серед яких 16-річна дитина, яку госпіталізували.
Крім того, у Полтаві внаслідок ворожої атаки сталися пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні.
На місцях ударів працюють рятувальники ДСНС,
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Полтавську ОВА, 20 жовтня Росія атакувала будівлю навчального закладу в Кременчуці. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.
Крім того, 20 жовтня російські окупанти завдали удару по гіпермаркету в Рівненській області. Ворог поранив чотирьох людей. Рятувальники вже ліквідували загоряння.