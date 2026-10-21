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Главная Новости дня Удар РФ по университету в Полтавской области: двое человек ранены

Удар РФ по университету в Полтавской области: двое человек ранены

Ua ru
21 октября 2026 09:18
Россия атаковала университет в Кременчуге: есть раненые, в том числе ребенок
Последствия российского обстрела Полтавской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали университет имени Михаила Остроградского в Кременчуге Полтавской области. В результате удара на пятом этаже учебного корпуса возник пожар. Враг ранил двух человек, в том числе ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Полтавщины

В ГСЧС сообщили о двух пострадавших в результате российского удара по территории университета, среди которых 16-летний подросток, которого госпитализировали.

Російський обстріл Полтавщини 21 жовтня
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Полтавской области. Фото: ГСЧС
Атака Росії на Полтавську область
Атака России на Полтавскую область. Фото: ГСЧС

Кроме того, в Полтаве в результате вражеской атаки произошли пожары в административном здании и складском помещении.

Удар Росії по Полтавщині
Последствия российского обстрела Полтавщины. Фото: ГСЧС

На местах ударов работают спасатели ГСЧС,

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Полтавскую ОВА, 20 октября Россия атаковала здание учебного заведения в Кременчуге. В результате обстрела произошёл пожар.

Кроме того, 20 октября российские оккупанты нанесли удар по гипермаркету в Ровенской области. Враг ранил четырех человек. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

война обстрелы Полтавская область Университет ранение
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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