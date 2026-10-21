Россия атаковала университет в Кременчуге: есть раненые, в том числе ребенок

Удар РФ по университету в Полтавской области: двое человек ранены
Российские оккупанты атаковали университет имени Михаила Остроградского в Кременчуге Полтавской области. В результате удара на пятом этаже учебного корпуса возник пожар. Враг ранил двух человек, в том числе ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Полтавщины
В ГСЧС сообщили о двух пострадавших в результате российского удара по территории университета, среди которых 16-летний подросток, которого госпитализировали.
Кроме того, в Полтаве в результате вражеской атаки произошли пожары в административном здании и складском помещении.
На местах ударов работают спасатели ГСЧС,
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Полтавскую ОВА, 20 октября Россия атаковала здание учебного заведения в Кременчуге. В результате обстрела произошёл пожар.
Кроме того, 20 октября российские оккупанты нанесли удар по гипермаркету в Ровенской области. Враг ранил четырех человек. Спасатели уже ликвидировали возгорание.