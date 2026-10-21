Россия атаковала университет в Кременчуге: есть раненые, в том числе ребенок

Последствия российского обстрела Полтавской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали университет имени Михаила Остроградского в Кременчуге Полтавской области. В результате удара на пятом этаже учебного корпуса возник пожар. Враг ранил двух человек, в том числе ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Полтавщины

В ГСЧС сообщили о двух пострадавших в результате российского удара по территории университета, среди которых 16-летний подросток, которого госпитализировали.

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Полтавской области. Фото: ГСЧС

Атака России на Полтавскую область. Фото: ГСЧС

Кроме того, в Полтаве в результате вражеской атаки произошли пожары в административном здании и складском помещении.

Последствия российского обстрела Полтавщины. Фото: ГСЧС

На местах ударов работают спасатели ГСЧС,

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Полтавскую ОВА, 20 октября Россия атаковала здание учебного заведения в Кременчуге. В результате обстрела произошёл пожар.

Кроме того, 20 октября российские оккупанты нанесли удар по гипермаркету в Ровенской области. Враг ранил четырех человек. Спасатели уже ликвидировали возгорание.