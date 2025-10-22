Відео
Головна Новини дня Удар по Запоріжжю — поліція показала перші хвилини після атаки

Удар по Запоріжжю — поліція показала перші хвилини після атаки

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 20:53
Оновлено: 21:05
Удар по Запоріжжю 22 жовтня — поліція показала перші хвилини після атаки
Наслідки удару РФ по Запоріжжю. Фото: Telegram Івана Федорова

У ніч проти середи, 22 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя. Перші хвилини після удару потрапили на відео з бодікамер патрульних.

Про це повідомляє МЗС України у Telegram.

Читайте також:

Удар по Запоріжжю

Поліцейські, які оперативно прибули на місце події, одразу почали надавати допомогу постраждалим, заспокоювати та підтримувати всіх, хто цього потребував.

На жаль, серед постраждалих є двоє дітей. 

"Усім, хто постраждав, оперативно надано необхідну медичну допомогу", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня голова Запорізької ОВА Іван Федоров  повідомив перші подробиці про наслідки атаки з боку Росії. 

Пізніше стало відомо, що унаслідок нічної атаки 22 жовтня безпілотників на Запоріжжя постраждали 13 людей. Серед них двоє немовлят 2025 року народження.

МЗС поліція Запоріжжя обстріли війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
