Удар по Запоріжжю 22 жовтня — поліція показала перші хвилини після атаки

Наслідки удару РФ по Запоріжжю. Фото: Telegram Івана Федорова

У ніч проти середи, 22 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя. Перші хвилини після удару потрапили на відео з бодікамер патрульних.

Про це повідомляє МЗС України у Telegram.

Удар по Запоріжжю

Поліцейські, які оперативно прибули на місце події, одразу почали надавати допомогу постраждалим, заспокоювати та підтримувати всіх, хто цього потребував.

На жаль, серед постраждалих є двоє дітей.

"Усім, хто постраждав, оперативно надано необхідну медичну допомогу", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив перші подробиці про наслідки атаки з боку Росії.

Пізніше стало відомо, що унаслідок нічної атаки 22 жовтня безпілотників на Запоріжжя постраждали 13 людей. Серед них двоє немовлят 2025 року народження.