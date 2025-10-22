Відео
У Запоріжжі від російської атаки постраждало двоє немовлят

У Запоріжжі від російської атаки постраждало двоє немовлят

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 13:27
Оновлено: 13:26
У Запоріжжі серед поранених від обстрілу є двоє немовлят
Рятувальники гасять пожежу в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Унаслідок нічної атаки 22 жовтня безпілотників на Запоріжжя постраждали 13 людей. Серед них — двоє немовлят 2025 року народження.

Про це повідомив голова Запорізької районної військової адміністрації Олег Буряк в ефірі "Ранок.LIVE".

Читайте також:

У Запоріжжі постраждали немовлята внаслідок російської атаки

Олег Буряк повідомив, що малюки надихалися диму й наразі перебувають під наглядом медиків. Є підозри на параболічні (вибухові) ушкодження, однак стан дітей контрольований.

Загалом усі 13 постраждалих, за словами посадовця, отримали незначні поранення.

Найбільше пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки — вибуховими хвилями вибито вікна, пошкоджено дахи, двері та балкони. Голова РВА уточнив, що, попри заявлені удари по об’єктах критичної інфраструктури, найбільше постраждали саме цивільні будинки.

У місті наразі збережено стабільне електро-, водо- та газопостачання. Відключення торкнулися лише кількох абонентів, які проживають у постраждалих будинках.

        Нагадаємо, вранці, 22 жовтня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров  повідомив перші подробиці про наслідки атаки з боку Росії. 

Також у Харкові сьогодні Росія здійснила жорстокий удар дроном по приватному садочку.

діти пожежа Запоріжжя дрони постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
