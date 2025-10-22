У Запоріжжі серед поранених від обстрілу є двоє немовлят

Рятувальники гасять пожежу в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Унаслідок нічної атаки 22 жовтня безпілотників на Запоріжжя постраждали 13 людей. Серед них — двоє немовлят 2025 року народження.

Про це повідомив голова Запорізької районної військової адміністрації Олег Буряк в ефірі "Ранок.LIVE".

У Запоріжжі постраждали немовлята внаслідок російської атаки

Олег Буряк повідомив, що малюки надихалися диму й наразі перебувають під наглядом медиків. Є підозри на параболічні (вибухові) ушкодження, однак стан дітей контрольований.

Загалом усі 13 постраждалих, за словами посадовця, отримали незначні поранення.

Найбільше пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки — вибуховими хвилями вибито вікна, пошкоджено дахи, двері та балкони. Голова РВА уточнив, що, попри заявлені удари по об’єктах критичної інфраструктури, найбільше постраждали саме цивільні будинки.

У місті наразі збережено стабільне електро-, водо- та газопостачання. Відключення торкнулися лише кількох абонентів, які проживають у постраждалих будинках.

Нагадаємо, вранці, 22 жовтня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив перші подробиці про наслідки атаки з боку Росії.

Також у Харкові сьогодні Росія здійснила жорстокий удар дроном по приватному садочку.