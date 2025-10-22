В Запорожье среди раненых от обстрела есть двое младенцев

Спасатели тушат пожар в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

В результате ночной атаки 22 октября беспилотников на Запорожье пострадали 13 человек. Среди них — двое младенцев 2025 года рождения.

Об этом сообщил председатель Запорожской районной военной администрации Олег Буряк в эфире "Ранок.LIVE".

В Запорожье пострадали младенцы в результате российской атаки

Олег Буряк сообщил, что малыши надышались дыма и сейчас находятся под наблюдением медиков. Есть подозрения на параболические (взрывные) повреждения, однако состояние детей контролируется.

В целом все 13 пострадавших, по словам чиновника, получили незначительные ранения.

Больше всего повреждений получили жилые многоэтажки — взрывными волнами выбиты окна, повреждены крыши, двери и балконы. Глава РВА уточнил, что, несмотря на заявленные удары по объектам критической инфраструктуры, больше всего пострадали именно гражданские дома.

В городе пока сохранено стабильное электро-, водо- и газоснабжение. Отключения коснулись лишь нескольких абонентов, проживающих в пострадавших домах.

Напомним Нагадаємо, утром, 22 октября, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил первые подробности о последствиях атаки со стороны России.

Также в Харькове сегодня Россия осуществила жестокий удар дроном по частному садику.