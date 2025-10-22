Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Запорожье от российской атаки пострадали двое младенцев

В Запорожье от российской атаки пострадали двое младенцев

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 13:27
обновлено: 13:26
В Запорожье среди раненых от обстрела есть двое младенцев
Спасатели тушат пожар в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

В результате ночной атаки 22 октября беспилотников на Запорожье пострадали 13 человек. Среди них — двое младенцев 2025 года рождения.

Об этом сообщил председатель Запорожской районной военной администрации Олег Буряк в эфире "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте также:

В Запорожье пострадали младенцы в результате российской атаки

Олег Буряк сообщил, что малыши надышались дыма и сейчас находятся под наблюдением медиков. Есть подозрения на параболические (взрывные) повреждения, однако состояние детей контролируется.

В целом все 13 пострадавших, по словам чиновника, получили незначительные ранения.

Больше всего повреждений получили жилые многоэтажки — взрывными волнами выбиты окна, повреждены крыши, двери и балконы. Глава РВА уточнил, что, несмотря на заявленные удары по объектам критической инфраструктуры, больше всего пострадали именно гражданские дома.

В городе пока сохранено стабильное электро-, водо- и газоснабжение. Отключения коснулись лишь нескольких абонентов, проживающих в пострадавших домах.

Напомним Нагадаємо, утром, 22 октября, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил первые подробности о последствиях атаки со стороны России.

Также в Харькове сегодня Россия осуществила жестокий удар дроном по частному садику.

дети пожар Запорожье дроны пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации