Україна
Среди пострадавших есть дети — Россия атаковала ночью Запорожье

Среди пострадавших есть дети — Россия атаковала ночью Запорожье

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 08:25
обновлено: 08:24
Взрывы в Запорожье 22 октября — какие последствия российской атаки
Пожар в жилой многоэтажке после атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

В ночь на 22 октября Запорожье подверглось очередной массированной атаке российских беспилотников. Как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, около половины второго ночи российская армия запустила более десяти "Шахедов", которые вызвали значительные разрушения в нескольких районах города.

Об этом Иван Федоров рассказал в видеообращении.

Читайте также:

Россия атаковала Запорожье беспилотниками

Основные удары пришлись по трем локациям, где расположены многоэтажные жилые дома.

По словам Федорова, в результате атаки повреждено не менее 15 многоэтажек, а также частные дома и нежилые помещения. Известно, что за медицинской помощью обратились 13 человек, среди них двое детей. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Запоріжжя атака
Коммунальщики обследуют повреждения. Фото: Запорожская ОГА

С первых часов после обстрела на местах работают спасатели, энергетики, коммунальные службы, полицейские и медики.

Запоріжжя наслідки атаки
Повреждения в доме. Фото: Запорожская ОГА
Дронова атака Запоріжжя
Обломки возле подъезда. Фото: Запорожская ОГА

Они разбирают завалы, ликвидируют последствия пожаров и восстанавливают подачу электроэнергии. По словам главы области, в течение ближайших часов планируется восстановление электроснабжения в большинстве пострадавших районов.

Напомним, также в ночь на 22 октября под атакой оказалась столица Украины. По последней информации, в Киеве в результате обстрелов погибли под завалами два человека.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
