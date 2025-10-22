Вибухи в Запоріжжі 22 жовтня — які наслідки російської атаки

Серед постраждалих є діти — Росія атакувала вночі Запоріжжя
У ніч на 22 жовтня Запоріжжя зазнало чергової масованої атаки російських безпілотників. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, близько пів на другу ночі російська армія запустила понад десять "Шахедів", які спричинили значні руйнування у кількох районах міста.
Про це Іван Федоров розповів у відеозверненні.
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками
Основні удари припали по трьох локаціях, де розташовані багатоповерхові житлові будинки.
За словами Федорова, унаслідок атаки пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок, а також приватні будинки та нежитлові приміщення. Відомо, що за медичною допомогою звернулися 13 осіб, серед них двоє дітей. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
З перших годин після обстрілу на місцях працюють рятувальники, енергетики, комунальні служби, поліцейські та медики.
Вони розбирають завали, ліквідовують наслідки пожеж і відновлюють подачу електроенергії. За словами очільника області, упродовж найближчих годин планується відновлення електропостачання в більшості постраждалих районів.
Нагадаємо, також у ніч проти 22 жовтня під атакою опинилась столиця України. За останньою інформацією, в Києві внаслідок обстрілів загинуло під завалами двоє людей.
