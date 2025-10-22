Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Серед постраждалих є діти — Росія атакувала вночі Запоріжжя

Серед постраждалих є діти — Росія атакувала вночі Запоріжжя

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 08:25
Оновлено: 08:24
Вибухи в Запоріжжі 22 жовтня — які наслідки російської атаки
Пожежа в житловій багатоповерхівці після атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

У ніч на 22 жовтня Запоріжжя зазнало чергової масованої атаки російських безпілотників. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, близько пів на другу ночі російська армія запустила понад десять "Шахедів", які спричинили значні руйнування у кількох районах міста.

Про це Іван Федоров розповів у відеозверненні.

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками

Основні удари припали по трьох локаціях, де розташовані багатоповерхові житлові будинки.

За словами Федорова, унаслідок атаки пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок, а також приватні будинки та нежитлові приміщення. Відомо, що за медичною допомогою звернулися 13 осіб, серед них двоє дітей. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Запоріжжя атака
Комунальники обстежують пошкодження. Фото: Запорізька ОВА

З перших годин після обстрілу на місцях працюють рятувальники, енергетики, комунальні служби, поліцейські та медики.

Запоріжжя наслідки атаки
Пошкодження в будинку.  Фото: Запорізька ОВА
Дронова атака Запоріжжя
Уламки біля під'їзду.  Фото: Запорізька ОВА

Вони розбирають завали, ліквідовують наслідки пожеж і відновлюють подачу електроенергії. За словами очільника області, упродовж найближчих годин планується відновлення електропостачання в більшості постраждалих районів.

Нагадаємо, також у ніч проти 22 жовтня під атакою опинилась столиця України. За останньою інформацією, в Києві внаслідок обстрілів загинуло під завалами двоє людей

діти пожежа вибух Запоріжжя обстріли поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації