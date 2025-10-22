Удар по Запорожью 22 октября - полиция показала первые минуты после атаки

Последствия удара РФ по Запорожью. Фото: Telegram Ивана Федорова

В ночь на среду, 22 октября, российские войска атаковали Запорожье. Первые минуты после удара попали на видео с бодикамер патрульных.

Об этом сообщает МИД Украины в Telegram.

Удар по Запорожью

Полицейские, которые оперативно прибыли на место происшествия, сразу начали оказывать помощь пострадавшим, успокаивать и поддерживать всех, кто в этом нуждался.

К сожалению, среди пострадавших есть двое детей.

"Всем, кто пострадал, оперативно оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 22 октября председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил первые подробности о последствиях атаки со стороны России.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки 22 октября беспилотников на Запорожье пострадали 13 человек. Среди них — двое младенцев 2025 года рождения.