Видео

Главная Новости дня Удар по Запорожью — полиция показала первые минуты после атаки

Удар по Запорожью — полиция показала первые минуты после атаки

Дата публикации 22 октября 2025 20:53
обновлено: 21:05
Удар по Запорожью 22 октября - полиция показала первые минуты после атаки
Последствия удара РФ по Запорожью. Фото: Telegram Ивана Федорова

В ночь на среду, 22 октября, российские войска атаковали Запорожье. Первые минуты после удара попали на видео с бодикамер патрульных.

Об этом сообщает МИД Украины в Telegram.

Удар по Запорожью

Полицейские, которые оперативно прибыли на место происшествия, сразу начали оказывать помощь пострадавшим, успокаивать и поддерживать всех, кто в этом нуждался.

К сожалению, среди пострадавших есть двое детей.

"Всем, кто пострадал, оперативно оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 22 октября председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил первые подробности о последствиях атаки со стороны России.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки 22 октября беспилотников на Запорожье пострадали 13 человек. Среди них — двое младенцев 2025 года рождения.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
