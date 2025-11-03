Відео
Головна Новини дня Удар по військових ЗСУ на Дніпропетровщині — які кадрові рішення

Удар по військових ЗСУ на Дніпропетровщині — які кадрові рішення

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 21:05
Оновлено: 21:43
Росіяни завдали удару по бійцях ЗСУ на Дніпропетровщині - деталі
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

У суботу, 1 листопада, російські війська завдали чергового ракетно-дронового удару по населеному пункту в Самарівському районі Дніпропетровської області. Під час атаки в селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти.

Про це повідомляє 30-й Корпус морської піхоти ВМС ЗС України у Facebook.

Росіяни завдали удару по бійцям ЗСУ на Дніпропетровщині — деталі - фото 1
Пост 30-го Корпус морської піхоти ВМС ЗС України. Фото: скриншот

Російська ракета вдарила по Дніпропетровщині

За попередніми даними, ворожий удар припав на центр населеного пункту, де немає жодних військових об’єктів чи плаців. Унаслідок атаки загинули та були поранені як цивільні мешканці, так і військові.

Командування 30-го корпусу морської піхоти висловило щирі співчуття родинам загиблих побратимів і мирних жителів.

Наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Водночас деяких посадових осіб тимчасово відсторонено від виконання службових обов’язків до завершення розслідування.

Нагадаємо, що унаслідок російського удару по Дніпропетровській області у Павлограді було знищено склад компанії Star Brands, яка виробляє популярні снеки під брендами Flint, Chipster’s, Big Bob, "Сан Санич" і "Морські".

А у Павлограді внаслідок атаки 2 листопада загинув чоловік, серед поранених є 8-річна дитина.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
