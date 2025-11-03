Россияне нанесли удар по бойцам ВСУ на Днепропетровщине - детали

Удар по военным ВСУ на Днепропетровщине — какие кадровые решения
В субботу, 1 ноября, российские войска нанесли очередной ракетно-дроновой удар по населенному пункту в Самаровском районе Днепропетровской области. Во время атаки в поселке находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты.
Об этом сообщает 30-й Корпус морской пехоты ВМС ВС Украины в Facebook.
Российская ракета ударила по Днепропетровской области
По предварительным данным, вражеский удар пришелся на центр населенного пункта, где нет никаких военных объектов или плацев. В результате атаки погибли и были ранены как гражданские жители, так и военные.
Командование 30-го корпуса морской пехоты выразило искренние соболезнования семьям погибших побратимов и мирных жителей.
Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.
В то же время некоторые должностные лица временно отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения расследования.
Напомним, что в результате российского удара по Днепропетровской области в Павлограде был уничтожен склад компании Star Brands, которая производит популярные снеки под брендами Flint, Chipster's, Big Bob, "Сан Саныч" и "Морские".
А в Павлограде в результате атаки 2 ноября погиб мужчина, среди раненых есть 8-летний ребенок.
Читайте Новини.LIVE!