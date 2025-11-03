Россияне нанесли удар по бойцам ВСУ на Днепропетровщине - детали

Последствия обстрелов Днепропетровщины. Фото: ГСЧС

В субботу, 1 ноября, российские войска нанесли очередной ракетно-дроновой удар по населенному пункту в Самаровском районе Днепропетровской области. Во время атаки в поселке находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты.

Об этом сообщает 30-й Корпус морской пехоты ВМС ВС Украины в Facebook.

Пост 30-го Корпус морской пехоты ВМС ВС Украины. Фото: скриншот

Российская ракета ударила по Днепропетровской области

По предварительным данным, вражеский удар пришелся на центр населенного пункта, где нет никаких военных объектов или плацев. В результате атаки погибли и были ранены как гражданские жители, так и военные.

Командование 30-го корпуса морской пехоты выразило искренние соболезнования семьям погибших побратимов и мирных жителей.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

В то же время некоторые должностные лица временно отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения расследования.

Напомним, что в результате российского удара по Днепропетровской области в Павлограде был уничтожен склад компании Star Brands, которая производит популярные снеки под брендами Flint, Chipster's, Big Bob, "Сан Саныч" и "Морские".

А в Павлограде в результате атаки 2 ноября погиб мужчина, среди раненых есть 8-летний ребенок.