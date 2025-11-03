Видео
Россия разбомбила в Днепропетровской области склад со снеками

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 14:25
обновлено: 14:24
Россияне уничтожили в Павлограде склад с сухариками Flint и чипсами Chipster's
Руины склада. Фото: instagram.com/ivan.omelchenko77

В результате российского удара по Днепропетровской области, в Павлограде 2 ноября был уничтожен склад компании Star Brands, которая производит популярные снеки под брендами Flint, Chipster's, Big Bob, "Сан Саныч" и "Морские".

Об этом сообщил соучредитель компании Иван Омельченко в соцсети Instagram.

По его словам, около 14:30 оккупанты попали в большой склад готовой продукции и сырья площадью более 11 тысяч квадратных метров. Пожар, возникший после удара, уничтожил запасы на десятки миллионов гривен. Ликвидация возгорания продолжалась всю ночь, ведь пожарные не могли начать работу сразу из-за угрозы повторных атак дронами-камикадзе Shahed.

Несмотря на масштаб разрушений, никто из работников не пострадал.

"К счастью никто из сотрудников не погиб, но это не простое везение, а четкое соблюдение инструкций в таких ситуациях и главное то, что на всех предприятиях мы построили специальные укрытия", — сообщил Омельченко.

Недавно, 1 ноября, на Днепропетровщине погибли военные после российской атаки.

А в Павлограде в результате атаки 2 ноября погиб мужчина, среди раненых есть 8-летний ребенок.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
