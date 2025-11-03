Росіяни знищили у Павлограді склад із сухариками Flint і чипсами Chipster’s

Руїни складу. Фото: instagram.com/ivan.omelchenko77

Унаслідок російського удару по Дніпропетровській області, у Павлограді 2 листопада було знищено склад компанії Star Brands, яка виробляє популярні снеки під брендами Flint, Chipster’s, Big Bob, "Сан Санич" і "Морські".

Про це повідомив співзасновник компанії Іван Омельченко у соцмережі Instagram.

Реклама

Читайте також:

Росія знищила склад з популярними снеками в Україні

За його словами, близько 14:30 окупанти влучили у великий склад готової продукції та сировини площею понад 11 тисяч квадратних метрів. Пожежа, що виникла після удару, знищила запаси на десятки мільйонів гривень. Ліквідація займання тривала всю ніч, адже пожежники не могли розпочати роботу одразу через загрозу повторних атак дронами-камікадзе Shahed.

Попри масштаб руйнувань, ніхто з працівників не постраждав.

"На щастя ніхто з співробітників не загинув, але це не просте везіння, а чітке дотримання інструкцій в таких ситуаціях і головне те що на всіх підприємствах ми побудували спеціальні укриття", — повідомив Омельченко.

Нещодавно, 1 листопада, на Дніпропетровщині загинули військові після російської атаки.

А у Павлограді внаслідок атаки 2 листопада загинув чоловік, серед поранених є 8-річна дитина.