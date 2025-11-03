Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія розбомбила на Дніпропетровщині склад зі снеками

Росія розбомбила на Дніпропетровщині склад зі снеками

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 14:25
Оновлено: 14:45
Росіяни знищили у Павлограді склад із сухариками Flint і чипсами Chipster’s
Руїни складу. Фото: instagram.com/ivan.omelchenko77

Унаслідок російського удару по Дніпропетровській області, у Павлограді 2 листопада було знищено склад компанії Star Brands, яка виробляє популярні снеки під брендами Flint, Chipster’s, Big Bob, "Сан Санич" і "Морські".

Про це повідомив співзасновник компанії Іван Омельченко у соцмережі Instagram.

Реклама
Читайте також:

Росія знищила склад з популярними снеками в Україні

За його словами, близько 14:30 окупанти влучили у великий склад готової продукції та сировини площею понад 11 тисяч квадратних метрів. Пожежа, що виникла після удару, знищила запаси на десятки мільйонів гривень. Ліквідація займання тривала всю ніч, адже пожежники не могли розпочати роботу одразу через загрозу повторних атак дронами-камікадзе Shahed.

Попри масштаб руйнувань, ніхто з працівників не постраждав. 

"На щастя ніхто з співробітників не загинув, але це не просте везіння, а чітке дотримання інструкцій в таких ситуаціях і головне те що на всіх підприємствах ми побудували спеціальні укриття", — повідомив Омельченко.

Нещодавно, 1 листопада, на Дніпропетровщині загинули військові після російської атаки. 

А у Павлограді внаслідок атаки 2 листопада загинув чоловік, серед поранених є 8-річна дитина.

російські війська пожежа Дніпропетровська область обстріли склад продуктів Павлоград
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації