Дніпропетровщина під ударами дронів — є жертви та руйнування

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС Дніпропетровщини

Ворожа атака безпілотниками накрила Дніпропетровщину, спричинивши людські втрати й серйозні руйнування. У Павлограді внаслідок обстрілу загинув чоловік, кілька людей отримали поранення, серед них — дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко в Telegram у неділю, 2 листопада.

Спалені автівки внаслідок атаки. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ворожа атака дронами по Павлограду: є загиблі та поранені

У Павлограді після російської атаки загинув 55-річний чоловік, ще троє людей постраждали, зокрема 8-річна дівчинка. Внаслідок ударів безпілотників спалахнули пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, автомобілі, металеві конструкції та приватне підприємство. Російські війська також обстрілювали Нікопольський район, де поранення отримав 75-річний чоловік.

Допис Гайваненко у Telegram. Фото: скриншот

"Цілили FPV-дронами й гатили з артилерії російські війська також по Нікопольщині. Потерпали райцентр, Покровська, Мирівська та Марганецька громади", — повідомив Владислав Гайваненко.

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Пошкоджено спортшколу, кілька приватних будинків, господарські споруди й автомобілі. За даними ПвК, українська ППО збила над регіоном шість ворожих дронів.

Рятувальники. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Нагадаємо, що 1 листопада російська армія здійснила ракетно-дроновий удар по Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули українські військові та отримали поранення кілька людей.

Раніше ми також інформували, що у Києві досі без опалення залишається будинок, пошкоджений під час обстрілу 22 жовтня — мешканці виживають у холоді, поки температура стрімко падає.