Україна
Атака на Павлоград — загинув чоловік, серед поранених дитина

Атака на Павлоград — загинув чоловік, серед поранених дитина

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 20:33
Оновлено: 20:33
Дніпропетровщина під ударами дронів — є жертви та руйнування
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС Дніпропетровщини

Ворожа атака безпілотниками накрила Дніпропетровщину, спричинивши людські втрати й серйозні руйнування. У Павлограді внаслідок обстрілу загинув чоловік, кілька людей отримали поранення, серед них — дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко в Telegram у неділю, 2 листопада.

Читайте також:
Нічна атака безпілотників у Павлограді 2 листопада — деталі трагедії
Спалені автівки внаслідок атаки. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ворожа атака дронами по Павлограду: є загиблі та поранені

У Павлограді після російської атаки загинув 55-річний чоловік, ще троє людей постраждали, зокрема 8-річна дівчинка. Внаслідок ударів безпілотників спалахнули пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, автомобілі, металеві конструкції та приватне підприємство. Російські війська також обстрілювали Нікопольський район, де поранення отримав 75-річний чоловік.

Атака на Павлоград — загинув чоловік, серед поранених дитина - фото 1
Допис Гайваненко у Telegram. Фото: скриншот

"Цілили FPV-дронами й гатили з артилерії російські війська також по Нікопольщині. Потерпали райцентр, Покровська, Мирівська та Марганецька громади", — повідомив Владислав Гайваненко.

FPV-дрони, артилерія й пожежі - як минула ніч 2 листопада у Павлограді
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Пошкоджено спортшколу, кілька приватних будинків, господарські споруди й автомобілі. За даними ПвК, українська ППО збила над регіоном шість ворожих дронів.

Російські дрони знову вдарили по Дніпропетровщині 2 листопада — що сталося
Рятувальники. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Нагадаємо, що 1 листопада російська армія здійснила ракетно-дроновий удар по Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули українські військові та отримали поранення кілька людей.

Раніше ми також інформували, що у Києві досі без опалення залишається будинок, пошкоджений під час обстрілу 22 жовтня — мешканці виживають у холоді, поки температура стрімко падає.

Дніпропетровська область обстріли дрони Павлоград Дніпропетровська ОВА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
