Атака на Павлоград — погиб мужчина, среди раненых ребенок

Дата публикации 2 ноября 2025 20:33
обновлено: 20:33
Днепропетровщина под ударами дронов - есть жертвы и разрушения
Ликвидация последствий обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровщины

Вражеская атака беспилотниками накрыла Днепропетровскую область, вызвав человеческие потери и серьезные разрушения. В Павлограде в результате обстрела погиб мужчина, несколько человек получили ранения, среди них — ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко в Telegram в воскресенье, 2 ноября.

Сожженные машины в результате атаки. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Вражеская атака дронами по Павлограду: есть погибшие и раненые

В Павлограде после российской атаки погиб 55-летний мужчина, еще три человека пострадали, в том числе 8-летняя девочка. В результате ударов беспилотников вспыхнули пожары, повреждены многоэтажка, автомобили, металлические конструкции и частное предприятие. Российские войска также обстреливали Никопольский район, где ранения получил 75-летний мужчина.

Атака на Павлоград — загинув чоловік, серед поранених дитина - фото 1
Сообщение Гайваненко в Telegram. Фото: скриншот

"Целили FPV-дронами и били из артиллерии российские войска также по Никопольщине. Пострадали райцентр, Покровская, Мировская и Марганецкая громады", — сообщил Владислав Гайваненко.

Последствия обстрела. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Повреждены спортшкола, несколько частных домов, хозяйственные постройки и автомобили. По данным ПвК, украинская ПВО сбила над регионом шесть вражеских дронов.

Спасатели. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Напомним, что 1 ноября российская армия нанесла ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области, в результате чего погибли украинские военные и получили ранения несколько человек.

Ранее мы также информировали, что в Киеве до сих пор без отопления остается дом, поврежденный при обстреле 22 октября — жители выживают в холоде, пока температура падает.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
