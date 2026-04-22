Удар по транспортній інфраструктурі Запоріжжя: є загиблий

У середу, 22 квітня, армія РФ здійснила чергову атаку на південні регіони України. Ціллю ворожого удару стала транспортна інфраструктура Запорізької області.

Про наслідки обстрілу повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації, передає Новини.LIVE.

Обстріли Запоріжжя 22 квітня

За інформацією ОВА, внаслідок російського удару є жертви серед населення. Загинув один чоловік. Ще одна людина отримала поранення, їй надається медична допомога. На місці події працюють екстрені служби, які фіксують наслідки атаки.

Було зафіксовано активність ворожої тактичної авіації та загроза скидання керованих авіаційних бомб (КАБ) по території області.

Окрім цього, військові попередили про паралельну загрозу застосування балістичного озброєння. Громадянам наполегливо рекомендують перебувати в безпечних місцях до офіційного відбою.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Росія інтенсивно обстрілює Запорізьку область. Також окупаційні війська б'ють по критичній інфраструктурі. Так 18 квітня внаслідок атаки постраждав енергооб'єкт, що призвело до масштабних відключень.

Для атак по Запоріжжю та області Росія застосовує різні види зброї. Найбільшу кількість з неї становлять дрони різних типів.