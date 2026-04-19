Росіяни обстріляли 44 населених пункти на Запоріжжі за добу: є поранений

Росіяни обстріляли 44 населених пункти на Запоріжжі за добу: є поранений

Дата публікації: 19 квітня 2026 09:16
Росіяни обстріляли 44 населених пункти на Запоріжжі за добу: є поранений
Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: ОВА

Російські війська упродовж останньої доби завдали 756 ударів по Запорізькій області. Ворог атакував 44 населені пункти. Внаслідок цього поранення отримала одна людина.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.  

Обстріли Запорізької області за останню добу

Федоров розповів, що за останню добу російські війська завдали 18 авіаційних ударів по Балабиному, Зарічному, Юрківці, Лісному, Таврійському, Ніженці, Любицькому, Шевченківському, Трудовому, Зірниці, Новоукраїнці, Воздвижівці, Копанях, Чарівному, Микільському та Верхній Терсі. 

Крім того, ще 552 дрони різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Біленьке, Степне, Калинівку, Любицьке, Ясну Поляну, Юрківку, Новоіванівку, Новояковлівку, Матвіївку, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнку, Оленокостянтинівку, Святопетрівку та Цвіткове. 

Ще чотири обстріли РСЗВ зафіксували по трьох населених пунктах. А 182 артилерійські удари росіяни завдали по 19 селах.

Читайте також:

"Надійшло 98 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок", — зазначив очільник ОВА. 

Як повідомляє Новини.LIVE, у ніч проти 19 квітня РФ атакувала житлові будинки у Чернігові. Внаслідок обстрілів загинув 16-річний юнак. Також пошкоджено адміністративну будівлю та заклад освіти.

Також ворог обстріляв енергетичний об'єкт на Запоріжжі. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження. Можливі перебої зі світлом. 

Карина Приходько - Редактор
