Главная Новости дня РФ обстреляла 44 населенных пункта на Запорожье за сутки: есть раненый

Дата публикации 19 апреля 2026 09:16
РФ обстреляла 44 населенных пункта на Запорожье за сутки: есть раненый
Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: ОВА

Российские войска в течение последних суток нанесли 756 ударов по Запорожской области. Враг атаковал 44 населенных пункта. В результате этого ранения получил один человек.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обстрелы Запорожской области за последние сутки

Федоров рассказал, что за последние сутки российские войска нанесли 18 авиационных ударов по Балабино, Заричному, Юрковке, Лесному, Таврическому, Неженке, Любицкому, Шевченковскому, Трудовому, Зарнице, Новоукраинке, Воздвижевке, Копаням, Чаривному, Никольскому и Верхней Терсе.

Кроме того, еще 552 дрона различной модификации атаковали Запорожье, Кушугум, Беленькое, Степное, Калиновку, Любицкое, Ясную Поляну, Юрковку, Новоивановку, Новояковлевку, Матвеевку, Степногорск, Степное, Павловку, Приморское, Лук'яновское, Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Варваровку, Доброполье, Гуляйпольское, Староукраинку, Еленоконстантиновку, Святопетровку и Цветково.

Еще четыре обстрела РСЗО зафиксировали по трем населенным пунктам. А 182 артиллерийских удара россияне нанесли по 19 селам.

"Поступило 98 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей", — отметил глава ОГА.

Как сообщает Новини.LIVE, в ночь на 19 апреля РФ атаковала жилые дома в Чернигове. В результате обстрелов погиб 16-летний юноша. Также повреждено административное здание и учебное заведение.

Также враг обстрелял энергетический объект в Запорожье. В результате обстрела зафиксированы повреждения. Возможны перебои со светом.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
