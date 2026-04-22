Удар по транспортной инфраструктуре Запорожья: есть погибший

Последствия атаки по Запорожью.

В среду, 22 апреля, армия РФ осуществила очередную атаку на южные регионы Украины. Целью вражеского удара стала транспортная инфраструктура Запорожской области.

О последствиях обстрелов сообщили в Запорожской областной военной администрации, передает Новини.LIVE.

Обстрелы Запорожья 22 апреля

По информации ОВА, в результате российского удара есть жертвы среди населения. Погиб один человек. Еще один человек получил ранения, ему оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, которые фиксируют последствия атаки.

Была зафиксирована активность вражеской тактической авиации и угроза сброса управляемых авиационных бомб (КАБ) по территории области.

Кроме этого, военные предупредили о параллельной угрозе применения баллистического вооружения. Гражданам настоятельно рекомендуют находиться в безопасных местах до официального отбоя.

Читайте также:

Новини.LIVE ранее сообщали, что Россия интенсивно обстреливает Запорожскую область. Также оккупационные войска бьют по критической инфраструктуре. Так 18 апреля в результате атаки пострадал энергообъект, что привело к масштабным отключениям.

Для атак по Запорожью и области Россия применяет различные виды оружия. Наибольшее количество из него составляют дроны различных типов.