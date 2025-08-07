Відео
Головна Новини дня Удар по телевежі в Києві — генералу РФ повідомили про підозру

Удар по телевежі в Києві — генералу РФ повідомили про підозру

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 18:29
Обстріл Київської телевежі 2022 року — генерал РФ отримав підозру
Генерал-лейтенант РФ Сергій Кобилаш. Фото: росЗМІ

Служба безпеки та Київська міська прокуратура заочно повідомили про підозри російському генералу та його підлеглому. Вони наказали завдати ракетний удар по Київській телевежі у березні 2022 року.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 7 серпня. 

Читайте також:

Підозра російському генералу та його підлеглому

У прокуратурі розповіли, що повідомлено про підозри командувачу дальньої авіації Військово-Повітряних сил Повітряно-Космічних сил РФ Сергію Кобилашу та командиру 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку Олегу Скітському. За їхніми наказами 1 березня 2022 року військові РФ обстрілювали цивільні об’єкти у Києві.

Удар по Київській телевежі в 2022 році
Підозри росіянам. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"В результаті авіаударів по Києву тоді загинуло п’ятеро мешканців столиці, ще шестеро отримали поранення. Всі загиблі та постраждалі — мирні люди. Також було пошкоджено апаратну Київської телевежі, автомобілі та спортивний комплекс", — йдеться у повідомленні. 

Так, росіян підозрюють у віданні наказу на вчинення порушень законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

Зазначимо, що раніше російський генерал Сергій Кобилаш отримав підозру за наказ завдати ракетного удару по Охматдиту у Києві 8 липня 2024 року. Також він є підозрюваним у вчиненні інших воєнних злочинів в Україні. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. 

Водночас командир 121-го бомбардувального авіаполку РФ Олег Скітський підозрюється у завданні ракетного удару по Кривому Рогу влітку 2023 року. Тоді внаслідок атаки загинуло восьмеро цивільних осіб. Також його підозрюють в причетності до обстрілів енергетичних підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях у 2024 році.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило дані росіянина, який готував удар по Охматдиту. У розвідці опублікували фото та адресу проживання російського майора-злочинця.

Також ми повідомляли, що син "сірого кардинала" Кремля отримав підозру від СБУ. Його звинувачують в організації системного викрадення українського зерна з тимчасово окупованих територій.

СБУ Київ обстріли підозра війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
