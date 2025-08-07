Видео
Главная Новости дня Удар по телебашне в Киеве — генералу РФ сообщили о подозрении

Удар по телебашне в Киеве — генералу РФ сообщили о подозрении

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 18:29
Обстрел Киевской телебашни 2022 года — генерал РФ получил подозрение
Генерал-лейтенант РФ Сергей Кобылаш. Фото: росСМИ

Служба безопасности и Киевская городская прокуратура заочно сообщили о подозрениях российскому генералу и его подчиненному. Они приказали нанести ракетный удар по Киевской телебашне в марте 2022 года.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 7 августа.

Читайте также:

Подозрение российскому генералу и его подчиненному

В прокуратуре рассказали, что сообщено о подозрениях командующему дальней авиации Военно-Воздушных сил Воздушно-Космических сил РФ Сергею Кобылашу и командиру 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олегу Скитскому. По их приказам 1 марта 2022 года военные РФ обстреливали гражданские объекты в Киеве.

Удар по Київській телевежі в 2022 році
Подозрения россиянам. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"В результате авиаударов по Киеву тогда погибли пятеро жителей столицы, еще шестеро получили ранения. Все погибшие и пострадавшие — мирные люди. Также была повреждена аппаратная Киевской телебашни, автомобили и спортивный комплекс", — говорится в сообщении.

Так, россиян подозревают в ведении приказа на совершение нарушений законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством, совершенным по предварительному сговору группой лиц.

Отметим, что ранее российский генерал Сергей Кобылаш получил подозрение за приказ нанести ракетный удар по Охматдету в Киеве 8 июля 2024 года. Также он является подозреваемым в совершении других военных преступлений в Украине. В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

В то же время командир 121-го бомбардировочного авиаполка РФ Олег Скитский подозревается в нанесении ракетного удара по Кривому Рогу летом 2023 года. Тогда в результате атаки погибли восемь гражданских лиц. Также его подозревают в причастности к обстрелам энергетических предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях в 2024 году.

Напомним, ранее ГУР обнародовало данные россиянина, который готовил удар по Охматдету. В разведке опубликовали фото и адрес проживания российского майора-преступника.

Также мы сообщали, что сын "серого кардинала" Кремля получил подозрение от СБУ. Его обвиняют в организации системного похищения украинского зерна с временно оккупированных территорий.

СБУ Киев обстрелы подозрение война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
