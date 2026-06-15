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Головна Новини дня Удар по Лаврі міг бути здійснений дроном із запалювальною сумішшю

Удар по Лаврі міг бути здійснений дроном із запалювальною сумішшю

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 21:12
Удар по Лаврі міг бути здійснений дроном із запалювальною сумішшю
Наслідки атаки РФ по Лаврі. Фото: Новини.LIVE

Удар по Києво-Печерській лаврі міг бути здійснений дроном. Ймовірно, він був оснащений запалювальною сумішшю.

Таку версію озвучив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко журналістам Новини.LIVE, коментуючи наслідки пожежі на території святині.

Пожежа попри вогнетривкий захист конструкцій

За словами Остапенка, дерев’яні конструкції Успенського собору були попередньо оброблені вогнетривкими сумішами, що мало б уповільнити поширення вогню.

Водночас він припустив, що характер займання може свідчити про застосування додаткового запалювального заряду.

"Стропила Успенського собору були оброблені вогнетривкими сумішами. Тобто вогонь не міг розповсюджуватися так швидко. Можливо, був якийсь заряд, який додатково підсилив це горіння", — зазначив він.

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Сліди російської атаки на території Лаври. Фото: Новини.LIVE

Очільник заповідника наголосив, що удар по святині був свідомою спробою знищення об’єкта культурної та духовної спадщини. За його словами, дрон влучив поблизу східної вівтарної частини, неподалік Стефанівського приділу. Після цього виникла масштабна пожежа, яка охопила близько 800 квадратних метрів.

Остапенко повідомив, що працівникам вдалося оперативно вивезти найцінніші експонати та святині. Зокрема, було врятовано раку святого Стефана — пам’ятку XVIII століття.

Також, за його словами, зафіксовано ще один удар — по башті Кущника на вулиці Івана Мазепи. Внаслідок атаки дрон пошкодив споруду та влучив у приміщення Мистецького арсеналу.

Новини.LIVE повідомляли, що російський удар по Києво-Печерській лаврі в ніч проти 15 червня викликав широкий міжнародний резонанс. Світові лідери та міжнародні організації засудили атаку на об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО й наголосили на необхідності притягнення Росії до відповідальності за такі дії.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що два російські безпілотники цілеспрямовано атакували об’єкти в центрі Києва, зокрема територію Києво-Печерської лаври та Мистецький Арсенал. Унаслідок масованих російських ударів у ніч та вранці 15 червня в столиці загинули щонайменше четверо людей, ще 35 дістали поранення.

Києво-Печерська лавра дрони війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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