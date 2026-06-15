Удар по Лавре мог быть нанесен дроном с зажигательной смесью

Последствия атаки РФ на Лавру. Фото: Новини.LIVE

Удар по Киево-Печерской лавре мог быть нанесен с помощью дрона. Вероятно, он был оснащен зажигательной смесью.

Такую версию озвучил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко журналистам Новини.LIVE, комментируя последствия пожара на территории святыни.

Пожар, несмотря на огнеупорную защиту конструкций

По словам Остапенко, деревянные конструкции Успенского собора были предварительно обработаны огнеупорными смесями, что должно было замедлить распространение огня.

В то же время он предположил, что характер возгорания может свидетельствовать о применении дополнительного зажигательного заряда.

"Стропила Успенского собора были обработаны огнеупорными смесями. То есть огонь не мог распространяться так быстро. Возможно, был какой-то заряд, который дополнительно усилил это горение", — отметил он.

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Руководитель заповедника подчеркнул, что удар по святыне был сознательной попыткой уничтожения объекта культурного и духовного наследия. По его словам, дрон попал вблизи восточной алтарной части, недалеко от Стефановского придела. После этого возник масштабный пожар, охвативший около 800 квадратных метров.

Остапенко сообщил, что работникам удалось оперативно вывезти самые ценные экспонаты и святыни. В частности, была спасена рака святого Стефана — памятник XVIII века.

Также, по его словам, зафиксирован еще один удар — по башне Кущника на улице Ивана Мазепы. В результате атаки дрон повредил сооружение и попал в помещение Художественного арсенала.

Новини.LIVE сообщали, что российский удар по Киево-Печерской лавре в ночь на 15 июня вызвал широкий международный резонанс. Мировые лидеры и международные организации осудили атаку на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и подчеркнули необходимость привлечения России к ответственности за такие действия.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что два российских беспилотника целенаправленно атаковали объекты в центре Киева, в частности территорию Киево-Печерской лавры и "Художественный арсенал". В результате массированных российских ударов в ночь и утром 15 июня в столице погибли по меньшей мере четыре человека, еще 35 получили ранения.